金球獎候選名單巴黎聖日耳門佔10人　美斯仍獲提名

世界球壇最高個人殊榮的金球獎，在周二（8日）公布了30人的候選名單，當中上季衞冕歐聯的巴黎聖日耳門佔當中的三分之一，而有3名球員並非在歐洲球會效力，當中包括8屆金球獎得主的美斯（Lionel Messi），以及前利物浦球員的沙迪奧文尼（Sadio Mane）。

今年是金球獎的70周年紀念，因此今年會移師在英國的倫敦舉行，以紀念首屆由英格蘭球員的馬菲士（Stanley Matthews）獲得，結果會在10月26日公布。而在周二公布的30人候選名單中，歐聯冠軍的聖日耳門有10人入選，當中包括上屆得主的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）以及西班牙的世界盃冠軍功臣費倫托利斯（Ferran Torres），其他還有格魯吉亞球王的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）。前屆因為失落金球獎而杯葛頒獎的皇家馬德里，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）及隊友基利安麥巴比（Kylian Mbappe）等4人入選。