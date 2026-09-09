金球獎候選名單巴黎聖日耳門佔10人　美斯仍獲提名

世界球壇最高個人殊榮的金球獎，在周二（8日）公布了30人的候選名單，當中上季衞冕歐聯的巴黎聖日耳門佔當中的三分之一，而有3名球員並非在歐洲球會效力，當中包括8屆金球獎得主的美斯（Lionel Messi），以及前利物浦球員的沙迪奧文尼（Sadio Mane）。
今年是金球獎的70周年紀念，因此今年會移師在英國的倫敦舉行，以紀念首屆由英格蘭球員的馬菲士（Stanley Matthews）獲得，結果會在10月26日公布。而在周二公布的30人候選名單中，歐聯冠軍的聖日耳門有10人入選，當中包括上屆得主的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）以及西班牙的世界盃冠軍功臣費倫托利斯（Ferran Torres），其他還有格魯吉亞球王的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）。前屆因為失落金球獎而杯葛頒獎的皇家馬德里，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）及隊友基利安麥巴比（Kylian Mbappe）等4人入選。
英超方面，冠軍的阿仙奴有3人入選，包括守將的加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）以及威廉沙列巴（William Saliba）。3位非歐洲聯賽效力的球員，除了美斯及文尼，還包括墨西哥國腳的祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones）。至於西班牙國腳的拉明耶馬（Lamine Yamal）與古巴斯（Pau Cubarsi），同樣在金球獎與最佳青年球員都得到提名，而佛得角門將的禾仙夏（Vozinha），也獲提名至最佳守門員的名單。至於教練獎方面，除了4位球會的主帥之外，西班牙國家隊的迪拉富恩迪（Luis de la Fuente）同樣入選，而最佳隊伍中，包括了歐聯一鳴驚人的挪威球會波杜基林特。
男子金球獎候選名單：
祖迪比寧咸（Jude Bellingham，皇家馬德里，英格蘭）
古巴斯（Pau Cubarsi，巴塞隆拿，西班牙）
古古列拿（Marc Cucurella，皇家馬德里，西班牙）
奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele，巴黎聖日耳門，法國）
路易斯迪亞斯（Luis Diaz，拜仁慕尼黑，哥倫比亞）
般奴費南迪斯（Bruno Fernandes，曼聯，葡萄牙）
加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes，阿仙奴，巴西）
艾寧夏蘭特（Erling Haaland，曼城，挪威）
夏基美（Achraf Hakimi，巴黎聖日耳門，摩洛哥）
哈利卡尼（Harry Kane ，拜仁慕尼黑，英格蘭）
基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia，巴黎聖日耳門，格魯吉亞）
拉明耶馬（Lamine Yamal，巴塞隆拿，西班牙）
沙迪奧文尼（Sadio Mane，艾納斯，塞內加爾）
馬昆奴斯哥利亞（Marquinhos，巴黎聖日耳門，巴西）
拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez，國際米蘭，阿根廷）
基利安麥巴比（Kylian Mbappe，皇家馬德里，法國）
紐奴文迪斯（Nuno Mendes，巴黎聖日耳門，葡萄牙）
美斯（Lionel Messi，國際邁亞密，阿根廷）
祖奧尼維斯（Joao Neves，巴黎聖日耳門，葡萄牙）
米高奧利斯（Michael Olise，拜仁慕尼黑，法國）
威廉柏曹（Willian Pacho，巴黎聖日耳門，厄瓜多爾）
祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones，艾卡迪沙，墨西哥）
迪格蘭賴斯（Declan Rice，阿仙奴，英格蘭）
洛迪卡斯簡迪（Rodri，巴塞隆拿，西班牙）
法比安彭拿（Fabian Ruiz，巴黎聖日耳門，西班牙）
威廉沙列巴（William Saliba，阿仙奴，法國）
費倫托利斯（Ferran Torres，巴黎聖日耳門，西班牙）
烏柏美卡奴（Dayot Upamecano，拜仁慕尼黑，法國）
雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior，皇家馬德里，巴西）
域天拿（Vitinha，巴黎聖日耳門，葡萄牙）
最佳男子青年球員候選名單：
阿拉比高域（Kerim Alajbegovic，利華古遜，波斯尼亞）
保亞迪（Ayyoub Bouaddi，曼城，摩洛哥）
古巴斯（Pau Cubarsi，巴塞隆拿，西班牙）
恩迪奧文迪（Yan Diomande，皇家馬德里，科特迪瓦）
蘭納特卡爾（Lennart Karl，拜仁慕尼黑，德國）
高洛比（Eli Junior Kroupi，般尼茅夫，法國）
拉明耶馬（Lamine Yamal，巴塞隆拿，西班牙）
文森比（Johan Manzambi，阿士東維拉，瑞士）
伊巴謙馬薩（Ibrahim Maza，利華古遜，阿爾及利亞）
薩伊艾美利（Warren Zaire-Emery，巴稷聖日耳門，法國）
最佳男子守門員候選名單：
耶辛尼保奴（Yassine Bounou，希拉爾，摩洛哥）
泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois，皇家馬德里，比利時）
祖安加西亞（Joan Garcia，巴塞隆拿，西班牙）
基哥高保（Gregor Kobel，多蒙特，瑞士）
達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez，車路士，阿根廷）
伊度亞文迪（Edouard Mendy，吉達艾阿里，塞內加爾）
大衛拉耶（David Raya，阿仙奴，西班牙）
沙科洛夫（Matvey Safonov，巴黎聖日耳門，俄羅斯）
烏尼西蒙（Unai Simon，畢爾包，西班牙）
禾仙夏（Vozinha，高路高路，佛得角）
最佳男子教練候選名單：
阿迪達（Mikel Arteta，阿仙奴）
艾馬利（Unai Emery，阿士東維拉）
安歷基（Luis Enrique，巴黎聖日耳門）
迪拉富恩迪（Luis de la Fuente，西班牙國家隊）
甘賓尼（Vincent Kompany，拜仁慕尼黑）
最佳男子隊伍候選名單：
阿仙奴（英格蘭）
拜仁慕尼黑（德國）
波杜基林特（挪威）
法林明高（巴西）
巴黎聖日耳門（法國）