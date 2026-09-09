高爾夫｜LIV巡迴賽申請破產保護　球手被拖欠4500萬美元

高爾夫球的巡迴賽分家爭議，LIV巡迴賽周二（8日）在美國申請破產保護。據報這個曾獲中東資金以及美國總統特朗普（Donald Trump）支持的高球賽事，拖欠球手達4,500萬美元。

LIV星期二在美國提交了破產法第11章的申請，稱此舉是為了「保住業務」。在今年4月，沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）撤回了對LIV數以十億美元的資助，賽事表示他們已透過新的投資人BC Partners獲得新的贊助，並在進行重組。在有關的文件中，LIV列出拖欠債權人的款項，以及30筆最大的無擔保貸款，當中包括兩屆高球大滿貫冠軍的拉姆（Jon Rahm）被拖欠750萬美元款項。賽事合共欠14名現役或已離開賽事的球手共4,500萬美元。不過據英國廣播公司（BBC）指，有關拖欠的款項只到今年第3季，意味可能會有更多。