高爾夫｜LIV巡迴賽申請破產保護　球手被拖欠4500萬美元

高爾夫球的巡迴賽分家爭議，LIV巡迴賽周二（8日）在美國申請破產保護。據報這個曾獲中東資金以及美國總統特朗普（Donald Trump）支持的高球賽事，拖欠球手達4,500萬美元。
LIV星期二在美國提交了破產法第11章的申請，稱此舉是為了「保住業務」。在今年4月，沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）撤回了對LIV數以十億美元的資助，賽事表示他們已透過新的投資人BC Partners獲得新的贊助，並在進行重組。在有關的文件中，LIV列出拖欠債權人的款項，以及30筆最大的無擔保貸款，當中包括兩屆高球大滿貫冠軍的拉姆（Jon Rahm）被拖欠750萬美元款項。賽事合共欠14名現役或已離開賽事的球手共4,500萬美元。不過據英國廣播公司（BBC）指，有關拖欠的款項只到今年第3季，意味可能會有更多。
根據LIV提交的法庭文件，賽事的資產估計有1億至5億美元，但負債卻是去到5億至10億美元。LIV計劃在明年初啟動全新、由球員持股賽事。據報道指，根據破產法第11章，LIV可以開始與球手討論他們參與LIV未來發展的可能性。球手無論之前是否與LIV簽訂多年合約，他們都沒有義務與新的LIV簽約。消息人士稱，今次訴訟LIV之前的合約將被終止，拖欠球員及其他債權人的款項將透過法庭解決。LIV在2021年成立以來，獲PIF注資超過50億美元。