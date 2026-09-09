歐聯｜意甲新貴科木首次征戰歐洲　球會高層集體棄座讓長者入場

意大利聯賽的新貴科木，球會在周四（10日）將歷史性首度出戰歐洲賽事，在主場迎戰德甲的RB萊比錫。球會主席聯同多位高層決定放棄他們的門票，讓這支119年歷史的球會的年長球迷可以入場支持。

去季以意甲第4名，取得歐聯的參賽資格，是這支意大利球會119年以來，首次參加歐洲賽。對於這支意大利新冒起的隊伍，他們的主場只可容納1.2萬人，在歐洲足協（UEFA）的規定下，更要再少多1,000人，故此他們首場的主場歐洲賽事門票迅速售罄，因此球會的印尼籍老闆蘇華素（Mirwan Suwarso）在社交平台上宣布，與多位球會的高層放棄他們的門票，將這些位置留給球會的年長球迷。