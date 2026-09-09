美網｜艾卡拉斯八強止步　激戰5盤不敵舒爾頓

美國公開賽的八強，休養4個半月復出的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在八強止步。他以盤數2:3不敵東道主的舒爾頓（Ben Shelton），未能衞冕。至於美國的泰科爾（Frances Tiafoe），在另一場八強上演大逆轉，擊敗同胞米高臣（Alex Michelsen）晉身四強。而女單頭號種子的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），就以盤數2:1險勝諾絲科娃（Linda Noskova）晉身四強。

兩屆美網冠軍的艾卡拉斯，之前因傷休養了4個多月，復出的首項賽事已經是美國公開賽。這位23歲的西班牙球手，雖然缺少了老對手的仙拿（Jannik Sinner）參與，但他在八強遇上了8號種子的舒爾頓仍是面臨考驗。首盤已被迫至決勝局，才贏細分7:5。不過之後舒爾頓連取兩盤6:1及6:3，將盤數反先2:1。而艾卡拉斯在逆境下，以局數6:1追平盤數，雙方要進入決勝第3盤。二人在第3盤各自力保發球局，以局數6:6進入決勝的最後一局，在「搶十」之下，舒爾頓一度領先，其後艾卡拉斯反勝過5:3，不過舒爾頓連取3分反先，艾卡拉斯雖然之後追6:6平手，但之後舒爾頓拉開差距，最終以10:7取下決勝局，盤數贏3:2晉身四強。