歐聯｜拜仁超班主場打爆「基」

6屆歐聯冠軍拜仁慕尼黑，周四深夜將在新一屆歐聯大聯賽初登場，首戰在安聯主場迎戰挪威奇兵波杜基林特。雖說客隊上屆曾奮勇打入16強製造驚喜，但與拜仁始終級數有別；「半全場」主/主值得捧場。(球賽編號：FB4684，9月11日03:00開賽，Now 643台直播)

拜仁上屆戰至4強才被終極冠軍巴黎聖日耳門淘汰，今屆捲土重來，當然不欲在首戰失手。事實上，拜仁計近23屆歐戰的首騷都能贏波，氣勢勁爆，雖然該隊連續59場正式比賽入波的走勢，在上仗德甲悶和史浩克04時時告終；但當日拜仁主帥高柏尼將射手哈利卡尼(Kane)、前鋒米高奧利斯(Olise)與中場重心穆斯亞拿(Musiala)收作後備，聯賽失分不足為據，今場拜仁必精銳盡出，重振聲威。