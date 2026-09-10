歐聯｜拜仁超班主場打爆「基」

6屆歐聯冠軍拜仁慕尼黑，周四深夜將在新一屆歐聯大聯賽初登場，首戰在安聯主場迎戰挪威奇兵波杜基林特。雖說客隊上屆曾奮勇打入16強製造驚喜，但與拜仁始終級數有別；「半全場」主/主值得捧場。(球賽編號：FB4684，9月11日03:00開賽，Now 643台直播)
拜仁上屆戰至4強才被終極冠軍巴黎聖日耳門淘汰，今屆捲土重來，當然不欲在首戰失手。事實上，拜仁計近23屆歐戰的首騷都能贏波，氣勢勁爆，雖然該隊連續59場正式比賽入波的走勢，在上仗德甲悶和史浩克04時時告終；但當日拜仁主帥高柏尼將射手哈利卡尼(Kane)、前鋒米高奧利斯(Olise)與中場重心穆斯亞拿(Musiala)收作後備，聯賽失分不足為據，今場拜仁必精銳盡出，重振聲威。
挪威奇兵上屆演神奇之旅
波杜基林特上屆歐聯大聯賽先後打敗曼城及馬德里體育會，再在附加賽淘汰國際米蘭；神奇之旅只是在16強被士砵亭淘汰，劃上句號。波軍今屆歐聯亦先後淘汰比甲聖基萊斯聯及荷甲奈梅亨，再度躋身大聯賽，當然不可輕視。
只是該隊的主力後衛阿利沙美(Aleesami)、中場伊維贊(Evjen)與祖斯甸根達臣(Jostein Gundersen)等均因傷缺陣，實力打折扣。主力射手贊斯侯格(Hauge)上仗聯賽以後備登場攻入奠勝球，狀態不俗，但尾段卻又因傷被換走，今場上陣成疑；即使能帶傷披甲，要挑戰拜仁防線更添難度。
翻查資料，拜仁在歐戰曾8鬥挪威球隊，錄得了6勝2和不敗，今番強陣兼實力超班；計今季各項賽事4戰有3場都能半場領先，今戰要由頭贏到尾開出「主/主」的機會樂觀，值得捧場。
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