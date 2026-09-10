歐聯｜曼聯贏波有「細」主場迎FC沙巴

阿塞拜疆聯賽冠軍FC沙巴，周四深夜在歐聯大聯賽首度登場，作客硬撼曼聯。以FC沙巴在外圍賽一路以來抗壓力強，今場必主守減少失球；加上紅魔後顧「曼市打吡」，今場「入球大細」中位數開[4.5]球，博曼聯小勝開門紅，先捧「細」盤。(球賽編號：FB4688，9月11日03:00開賽，Now638台直播) 2017年才創會的FC沙巴是上季阿塞拜疆聯賽盟主，今夏在歐聯外圍賽第一圈開始，先後淘汰威爾斯的新聖徒、芬蘭的古比斯及丹麥的阿侯斯；最後在外圍賽附加賽苦戰至加時，擊敗以色列的比亞斯華夏普爾，躋身大聯賽，延續神奇之旅。

FC沙巴外圍賽主場4戰全勝，作客則2勝2負，客戰「總入球」最多開3球；在歐聯大舞台首戰即到訪奧脫福，必踢得謹慎，以防反為主。塞爾維亞前鋒維積高史米(Veljko Simic)外圍賽8場攻入6球，最要留意。該隊拉脫維亞籍教練達布奧斯卡斯賽前坦言，年少在英倫生活時，多次進奧脫福球場觀看曼聯比賽，今次以教練身份首次踏足草地，領軍將會更加起勁。 事實上，FC沙巴在外圍賽作客抗壓力仍強；在國內聯賽開季2戰全勝，士氣正盛，今場判輸來打，未必會大敗收場。