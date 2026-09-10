英格蘭聯賽盃｜車路士12分鐘入4粒　半場反勝列斯聯晉級

英格蘭聯賽盃的第3圈，在周三（9日）上演獨腳戲，今季未有歐洲賽資格的車路士主場以6:3擊敗列斯聯。藍戰士下半場一度落後2球，不過球隊在12分鐘內連入4球反先，最終擊敗對手晉身16強。

今季車路士除了在聯賽盃上一圈對盧頓外，球隊未試過力保不失。今場主場對上同為英超對手的列斯聯，球隊試圖輪換，收起高爾彭馬（Cole Palmer）、摩根羅渣士（Morgan Rogers）以及柏度尼圖（Pedro Neto）等的主力。結果23分鐘被梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）窄位頭槌頂入，為作客的列斯聯取得領先。落後的藍戰士下半場一口氣作出4個調動，換入彭馬、柏度尼圖、摩根羅渣士及列斯占士（Reece James）爭取反撲，然而下半場僅3分鐘班頓艾朗臣（Brenden Aaronson）為列斯拉開比數至2:0。