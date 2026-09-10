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體育
出版：2026-Sep-10 12:12
更新：2026-Sep-10 12:12

美網｜嘉奧芙險勝安迪耶娃　施維列夫晉級四強

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嘉奧芙打入美網的四強。(路透社)

美國網球公開賽進入最後階段，2023年冠軍的嘉奧芙（Coco Gauff），驚險以盤數2:1反勝安迪耶娃（Mirra Andreeva）入四強。而中國的鄭欽文未能延續神話，以盤數0:2不敵拉芭堅娜（Elena Rybakina）。至於男單方面，在艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）出局後，頭號種子的施維列夫（Alexander Zverev）成為冠軍熱門，他在八強輕鬆贏盤數3:0晉級。

在2023年奪冠之後，美國的嘉奧芙就從未在美網突破16強。面對安迪耶娃，首盤嘉奧芙以盤數2:6落後。第2盤的比賽，嘉奧芙迫至決勝局，贏細分9:7追平盤數。在決勝第3盤，嘉奧芙再贏局數6:2，以盤數2:1淘汰安迪耶娃，再次打入美網的四強。嘉奧芙賽後表示，贏波是受到之前一日泰科爾（Frances Tiafoe）在男單反勝啟發：「在第1盤的最後，我想起了法蘭西斯（泰科爾）昨日是如何反勝。我們都想在觀眾面前打好比賽。說實話，我只是想離開球場時不會感覺後悔。」

嘉奧芙四強的對手，將是2號種子的拉芭堅娜。拉芭堅娜在另一場的八強對上中國的鄭欽文，這位中國球手之前先後在逆境下，淘汰美國的姬絲（Madison Keys）以及施維雅迪（Iga Swiatek）。然而今場鄭欽文雖然以局數6:3先贏一盤，但之後連輸兩盤1:6及4:6，以盤數1:2被淘汰。男單方面，施維列夫在八強遇上荷蘭的雲達辛舒捷（Botic van de Zandschulp），這位頭號種子直落3盤贏6:2、7:5、6:1晉級，下一圈會對俄羅斯的卡查洛夫（Karen Khachanov）。施維列夫今年四大滿貫全部都至少打入四強。

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安迪耶娃對嘉奧芙精華

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