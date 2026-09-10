安察洛堤重組巴西　友賽澳洲印度大換血

在世界盃16強出局之後，巴西隊準備要重新出發。在月底及下月的國際賽期，巴西將與澳洲及印度進行3場的國際友誼賽，安察洛堤（Carlo Ancelotti）公布了巴西隊的26人大軍，大多數世界盃國腳落選。

巴西在本月25及29日，在湯斯維爾及布里斯班會與澳洲分別進行兩場的友賽，之後10月3日會去印度的加爾各答，與印度再進行另一場友賽。安察洛堤在巴西出局後，曾承諾將徵召一些2028奧運的適齡球員入隊，希望可以為2030年的世界盃陣容做準備。安察洛堤在公布新的名單後表示：「世界盃對我們以及我個人都是失望的經歷。」他續說：「我們未能打出自己想要的踢法，被挪威淘汰是特別讓人沮喪，因為在比賽的前60分鐘，我們其實發揮得不錯。雖然在上半場我們有點困擾，但隨後球隊的狀況有所好轉。正因如此，輸給挪威才顯得特別意外，因為沒人預料到會發生這樣的結果。」