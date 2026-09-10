安察洛堤重組巴西　友賽澳洲印度大換血

在世界盃16強出局之後，巴西隊準備要重新出發。在月底及下月的國際賽期，巴西將與澳洲及印度進行3場的國際友誼賽，安察洛堤（Carlo Ancelotti）公布了巴西隊的26人大軍，大多數世界盃國腳落選。
巴西在本月25及29日，在湯斯維爾及布里斯班會與澳洲分別進行兩場的友賽，之後10月3日會去印度的加爾各答，與印度再進行另一場友賽。安察洛堤在巴西出局後，曾承諾將徵召一些2028奧運的適齡球員入隊，希望可以為2030年的世界盃陣容做準備。安察洛堤在公布新的名單後表示：「世界盃對我們以及我個人都是失望的經歷。」他續說：「我們未能打出自己想要的踢法，被挪威淘汰是特別讓人沮喪，因為在比賽的前60分鐘，我們其實發揮得不錯。雖然在上半場我們有點困擾，但隨後球隊的狀況有所好轉。正因如此，輸給挪威才顯得特別意外，因為沒人預料到會發生這樣的結果。」
安察洛堤：老球員要協助年輕球員成長
安察洛堤指：「在球會，你有機會消化這種情緒並相對迅速地調整狀態，因為緊接着就有下一場比賽；但在國家隊，情況則更為複雜，失利的痛苦往往會持續更久。不過，現在的我們充滿動力，因為我們有時間為新的周期做準備，並為接下來的各項賽事蓄勢待發。」巴西的新名單中，守門員全部3人都是新入選，只有哥連泰斯的曉高蘇沙（Hugo Souza）有1次國家隊上陣經驗，而他留下不到10個世界盃國腳，包括皇家馬德里前鋒的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）、巴塞隆拿狀態大勇的拉芬夏比洛尼（Raphinha），還有新加盟阿仙奴的般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）以及加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）等。
安察洛堤指出：「我選擇這些球員，馬昆奴斯哥利亞（Marquinhos）、加比爾（馬加希斯）、般奴（古馬雷斯），拉芬夏和雲尼斯奧斯，是要幫助我們改變方向，他們是未來的關鍵。我們對他們所展現的質素、嚴謹的態度以及專業精神充滿信心，他們也將協助年輕球員成長。但這並不意味着其他球員不會參與其中。在這些友誼賽中，我們優先檢視年輕球員，以便更準確地掌握每位球員的狀況。完全有可能出現這樣的情況，到了正式大賽，那些未入選目前名單的球員最終進入了參賽名單。」
巴西國家隊友賽澳洲及印度名單：
守門員：
曉高蘇沙（Hugo Souza，哥連泰斯）
柏度莫利斯高（Pedro Morisco，哥列迪巴）
奧達維奧哥斯達（Otavio，高士路）
後衛：
亞瑟迪亞斯（Arthur Dias，帕拉尼恩斯）
韋斯利雲尼素斯（Wesley Franca，羅馬）
馬昆奴斯哥利亞（Marquinhos，巴黎聖日耳門）
加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes，阿仙奴）
杜格拉斯山度士（Douglas Santos，辛尼特）
查亞根夏（Jair Cunha，諾定咸森林）
馬菲奧仙奴（Matheuzinho，哥連泰斯）
莫路祖利亞（Maurio Junior，PSV燕豪芬）
域陀雷斯（Vitor Reis，曼城）
中場：
般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes，阿仙奴）
安達利山度士（Andrey Santos，曼聯）
丹尼路奧利華拉（Danilo Oliveira，保地花高）
杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz，祖雲達斯）
比奴拜頓（Breno Bidon，哥連泰斯）
邦譚普（Gabriel Bontempo，山度士）
前鋒：
恩歷克菲臘比（Endrick Felipe，皇家馬德里）
雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior，皇家馬德里）
拉芬夏比洛尼（Raphinha，巴塞隆拿）
拉恩域陀（Rayan Vitor，般尼茅夫）
祖奧柏度（Joao Pedro，車路士）
森美爾連奴（Samuel Lino，法林明高）
柏度古靴美（Pedro，法林明高）