法甲｜PSG回勇 勢破比斯特「開齋」

正經歷接近20年以來，法甲最差開局走勢的巴黎聖日耳門(PSG)，剛戰在歐聯大捷，重拾贏波兼大炒對手的感覺；周日深夜返回法甲作客，鬥開季聯賽不敗的比斯特。PSG要挽回面子，對賽往績又格食格，今場有力輕取對手。(球賽編號：FB4890，9月14日02:45開賽)

PSG重生靠金球獎得主。前鋒奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)剛戰歐聯主場鬥斯洛伐克的施洛雲，夥拍新兵費倫托利斯(Ferran Torres)及艾卡奧捷(Akliouche)合力攻堅，無負歐聯霸主威名。奧士文尼迪比利交出2入球2助攻，助球隊6比1大勝，歐聯開門紅。主帥安歷基(Enrique)賽後大讚迪比利表現「了不起」，並指此子正從世盃後重拾狀態。