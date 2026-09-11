法甲｜PSG回勇 勢破比斯特「開齋」

正經歷接近20年以來，法甲最差開局走勢的巴黎聖日耳門(PSG)，剛戰在歐聯大捷，重拾贏波兼大炒對手的感覺；周日深夜返回法甲作客，鬥開季聯賽不敗的比斯特。PSG要挽回面子，對賽往績又格食格，今場有力輕取對手。(球賽編號：FB4890，9月14日02:45開賽)
PSG重生靠金球獎得主。前鋒奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)剛戰歐聯主場鬥斯洛伐克的施洛雲，夥拍新兵費倫托利斯(Ferran Torres)及艾卡奧捷(Akliouche)合力攻堅，無負歐聯霸主威名。奧士文尼迪比利交出2入球2助攻，助球隊6比1大勝，歐聯開門紅。主帥安歷基(Enrique)賽後大讚迪比利表現「了不起」，並指此子正從世盃後重拾狀態。
K球王猛虎出柙
打鐵趁熱，PSG上仗聯賽主場以1比2反負摩納哥，在國內連同法冠盃4戰只得2和2負，本輪前已落後3戰全勝的榜首摩納哥7分。雖說該隊在法甲大超班，但今場作客比斯特必不會再怠慢；當中上仗歐聯未有出場的「K球王」基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)、中堅隊長馬昆奴斯哥利亞(Marquinhos)及中場祖奧尼維斯(Joao Neves)，將會重返正選大軍，誓要連續8次交手打敗比斯特，重振國內聲威。
比斯特前季曾參加歐聯大聯賽，當時更戰至淘汰圈附加賽，才被PSG兩回合計大炒10比0出局；但該隊之後已無以為繼，上屆法甲排名跌至12位。功勳主帥艾歷萊奧(Eric Roy)今夏不敵癌魔病逝，由欠一隊教波經驗的拉卓拿(Lachuer)接手。
比斯特但開局不俗，3戰聯賽1勝2和，對手則不強。進攻中場卡莫利杜比亞(Kamory Doumbia)場場入波，累計交出4入球1助攻；只是比斯特該3仗共失5球，今場面對鋒力強大的大巴黎，恐怕入不敷支。
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