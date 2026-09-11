美網｜女單4強 莎巴蘭卡惡鬥柏高娜 拉芭堅娜分途爭入決賽

美國網球公開賽女單4強兩場大戰，周五早上展開；剛被奪去世界一姐之位的白羅斯球星莎巴蘭卡(Sabalenka)，面對3號種子、美國的柏高娜(Pegula)，爭入決賽。(Now636台直播)
今屆美網是自1975年後，首次出現女單首4位種子齊闖準決賽；而現年28歲的莎巴蘭卡8強戰，苦戰3盤後擊敗來自捷克的露絲高娃(Noskova)，得以連續6年打入是項大滿貫賽事的4強，向今年個人首個大滿貫錦標進發。
過去兩屆美網都能夠奪標的莎巴蘭卡，正力爭自莎蓮娜威廉絲(Serena Williams)於2012年至2014年後，首位完成美網「三連霸」的女單球手；今次面對柏高娜，莎芭列卡對賽佔優，歷來取得9勝4負，只是近3次對碰，柏高娜贏其中兩次，包括今年柏林網賽4強以盤數2比1勝出，今場惡鬥難免。
莎巴蘭卡距離3連冠只差兩場
對於爭取美網3連霸機會，莎巴蘭卡說：「我十分高興能夠打到這個階段，有機會成為3連冠，縱使距離這個目標仍然很遠。我從今年澳網學會將所有雜音摒除於外，跟隨自己的信念而行，集中精神，以準備好戰鬥。」
「新一姐」拉芭堅娜撼嘉奧芙
至於下周公布的世界排名將超越莎巴蘭卡，成為新一姐的哈薩克好手拉芭堅娜(Rybakina)，8強擊敗中國金花鄭欽文後，將會在同日稍後對另一美國球手嘉奧芙(Gauff)，爭入決賽。拉芭堅娜於8強展示強大能力，先失一盤下反勝鄭欽文，向個人第3個大滿貫錦標邁進。對於4強面對嘉奧芙，拉芭堅娜說：「嘉奧芙(8強)對安祖莉娃(Andreeva)救出兩個賽事致勝分，她的表現總不能被抹煞，今季經常後上贏波，這點必須要注意。」
2023年美網冠軍嘉奧芙，今年大滿貫賽事最好成績，只是打入溫布頓4強，以及今次美網4強。她在擊敗安祖莉娃後說：「開局失利找不到球感下，重新調整自己心態，不要讓對手取得太多輕易分數；而當時自己想要做的，就是不留遺憾離開球場，成為了我取勝的動力。」
上屆法網冠軍的嘉奧芙，生涯中只對過拉芭堅娜兩次，勝負各1，兩人今次碰頭，精彩可期。