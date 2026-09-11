美網｜女單4強 莎巴蘭卡惡鬥柏高娜 拉芭堅娜分途爭入決賽

美國網球公開賽女單4強兩場大戰，周五早上展開；剛被奪去世界一姐之位的白羅斯球星莎巴蘭卡(Sabalenka)，面對3號種子、美國的柏高娜(Pegula)，爭入決賽。(Now636台直播)

今屆美網是自1975年後，首次出現女單首4位種子齊闖準決賽；而現年28歲的莎巴蘭卡8強戰，苦戰3盤後擊敗來自捷克的露絲高娃(Noskova)，得以連續6年打入是項大滿貫賽事的4強，向今年個人首個大滿貫錦標進發。

過去兩屆美網都能夠奪標的莎巴蘭卡，正力爭自莎蓮娜威廉絲(Serena Williams)於2012年至2014年後，首位完成美網「三連霸」的女單球手；今次面對柏高娜，莎芭列卡對賽佔優，歷來取得9勝4負，只是近3次對碰，柏高娜贏其中兩次，包括今年柏林網賽4強以盤數2比1勝出，今場惡鬥難免。