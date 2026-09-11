西甲｜皇馬追巴塞 分途搶3分

皇馬上輪西甲作客以0比1飲恨貝迪斯腳下，一眾鋒將全做「敗家仔」，招致3分全失。皇馬之後在歐聯主場以2比1力克國際米蘭重返勝軌，表現未受好評，只憑對手犯錯才取得勝利。有主場球迷更向皇馬兩大前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)及基利安麥巴比(Kylian Mbappe)喝倒采；主帥摩連奴(Mourinho)自然心急希望提升球隊表現，挽回球迷支持，相信今場必會搏盡求大勝。

西甲雙雄爭霸，皇家馬德里上輪「甩轆」輸波，暫時在聯賽榜落後宿敵巴塞隆拿3分。「銀河艦隊」周六深夜先返主場迎戰實力平平的華歷簡奴，挾周中歐聯勝仗氣勢，不難在聯賽重響勝鼓。(球賽編號：FB4907，9月13日03:00開賽，Now 632台直播)

皇馬傷兵陸續復出

好消息是主力防中曹亞文尼(Tchouameni)傷癒復出，前鋒安迪歷(Endrick)亦已擺脫傷患重返後備席，為皇馬鋒線提供更多選擇。此外，對手華歷簡奴上輪聯賽雖然打敗升班馬桑坦德，但只是險勝3比2，近2場聯賽失7球，防線不穩；今場更有主力前鋒迪費魯圖斯(de Frutos)與中場法蘭佩雷斯(Fran Perez)同時停賽，殘陣下造訪班拿貝球場，難逃一敗。

另邊廂，衛冕西甲的巴塞隆拿，聯賽開季4戰全勝，周中歐聯又以5比1大炒飛燕諾；開季5戰當中，4場每戰攻入5球，火力全開，由拉芬夏比洛尼(Raphinha)與耶馬爾(Lamine Yamal)統領的巴塞鋒線，威力驚人。今季新加盟的超級防中洛迪卡斯簡迪(Rodri Cascante)，連同歐聯已連續兩場擔正，逐漸融入巴塞體系，發揮重大統治力。