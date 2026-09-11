英超｜射手當勇 中場強大 藍月勢贏曼市打吡

英超今輪重頭戲，由周日晚上演的曼市打吡擔綱。「藍月」曼城開季出色，新兵加盟後極速融入，勢可扭轉近季訪曼聯不勝兼0入球的往績，簡單博客勝。(球賽9月13日23:30開賽，Now621台直播)

曼城是英超開季兩支3戰全勝隊伍之一，本輪前憑較佳得球暫壓阿仙奴居首。日前歐聯大聯賽作客波圖，輕鬆勝2比0，改由新帥馬利斯卡(Maresca)領軍的藍月，戰力依然強勁；單是前鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)近3戰入5球，足見挪威神鋒的威力沒有因為球會易帥而減退，今場遇上開季不穩的紅魔防線，當然有力逞強。

藍月今季暫時最大賣點，非一條天價中場線莫屬。艾利洛安達臣(Elliot Anderson)、安素費南迪斯(Enzo Fernandez)及保亞迪(Bouaddi)，3人身價合共近3億英鎊(約31.5億港元)；這個新中場鐵三角不論控傳、攔截，甚至組織攻勢都極具爆升潛力，眾將初步表現對辦。另外，球隊「發電機」卓基(Cherki)季初以一場出色的表現，改變馬帥想法，再獲重用，個人在聯賽已交出2入球2助攻，跟翼鋒安東尼施美安(Antoine Semenyo)的侵略性，又是可摧毀曼聯防線的有利因素。

曼聯休息時間少2日

曼聯日前完成對沙巴FC的歐聯大聯賽，有利是再於奧脫福主場迎戰對手，不用舟車勞頓，但休息時間比曼城少2天。紅魔季初聯賽場場失兩球，而且對手只是侯城、葉士域治及愛華頓，可見由利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)及哈利馬古尼(Harry Maguire)為核心的中路防守，絕非穩陣。

相比曼城的天價中場線，由新星明奈(Mainoo)及新兵泰利文斯(Tielemans)組成的防中，以及轉坐冷板的另一新兵安達利山度士(Andrey Santos)，戰力相對失色；就算勞苦功高的隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)可回後協助搶奪中場控球權，只怕顧此失彼，削弱紅魔最擅長的反擊能力。