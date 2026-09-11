英超｜作客小勝高手 阿仙奴勢擒「黑貓」

開季長勝的阿仙奴，在歐聯打響頭炮後，匆匆由意大利南部，在周六深夜轉戰英國東北部鬥「黑貓」新特蘭，將會是一場硬仗。「兵工廠」阿仙奴開季以來，繼續是作客小勝的高手，今場又可博客軍小勝。(球賽編號：FB4878，9月13日03:00開賽，Now621台直播)

新特蘭周中英聯盃主場迎戰侯城，對比上仗英超作客1比1和賓福特，全部用上副選11人；仍憑不被列入球隊今屆歐霸大軍名單的攻中基斯迪尼泰比(Chemsdine Talbi)，下半場一次突擊得手，贏1比0晉級，可見光明球場威力。