英超｜作客小勝高手 阿仙奴勢擒「黑貓」

開季長勝的阿仙奴，在歐聯打響頭炮後，匆匆由意大利南部，在周六深夜轉戰英國東北部鬥「黑貓」新特蘭，將會是一場硬仗。「兵工廠」阿仙奴開季以來，繼續是作客小勝的高手，今場又可博客軍小勝。(球賽編號：FB4878，9月13日03:00開賽，Now621台直播)
新特蘭周中英聯盃主場迎戰侯城，對比上仗英超作客1比1和賓福特，全部用上副選11人；仍憑不被列入球隊今屆歐霸大軍名單的攻中基斯迪尼泰比(Chemsdine Talbi)，下半場一次突擊得手，贏1比0晉級，可見光明球場威力。
新特蘭主場威力十足
球隊上季升上英超，頭半年聯賽主場保持不敗，累計12戰7勝5和，包括憑箭頭波貝比(Brobbey)補時入波，上季首循環2比2逼和阿仙奴；今場將用回主力陣容出擊，包括倒戈的老將中場格列沙加(Granit Xhaka)、上季對戰助攻入波的中堅丹尼爾波拿特(Daniel Ballard)，以及新兵翼鋒馬歷克科芬拿(Malick Forfana)，對兵工廠防線會造成一定威脅。
阿仙奴周中輪換部份球員下，作客1比0打敗拿玻里，寫下開季以來4戰全勝佳績，信心與日俱增。球隊上仗聯賽倫敦打吡一早失波，但即發動浪接浪攻勢，更由兩位場內好拍檔、場外好友夏維斯(Havertz)及馬田奧迪加特(Martin Odegaard)各入一球，2比1反勝車路士，打逆境波戰力更強，發揮是開季以來最出色的一戰。
兵工廠作客踢法傾向穩陣，領先後更保持控球在腳；翻查該隊上季季初頭5場英超作客4勝1負，4場勝仗全淨勝對手1球；而由上季尾起至剛戰歐聯1比0打敗拿玻里，亦已延續正式比賽連續4場作客淨勝1球的穩定走勢，今場遇上實而不華的「黑貓」，信賽績再博兵工廠小勝而回。
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