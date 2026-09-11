英超｜三叉戟主場磨利刀 車路士等劏「老虎」

英超踢了3輪，意想不到是周六晚上上演的非一般前列大戰，由聯賽新敗的倫敦勁旅車路士，迎戰開季以來聯賽0失球的升班馬「老虎」侯城。藍戰士前線三叉戟愈磨愈利，今場全力打「老虎」，主勝值得熱捧。(球賽編號：FB4807，9月12日22:00開賽，Now622台直播)

在新帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)麾下，車路士前景備受外界看好，尤其上仗聯賽開波不久即由摩根羅渣士(Morgan Rogers)快射破網，令衛冕的阿仙奴今屆首次失球；就算車路士最終作客反輸1比2，聯賽開季連勝走勢斷纜，但期間柏度尼圖(Pedro Neto)及後備出場的巴西新星艾斯迪華奧(Estevao)，先後攻門中柱及中楣，輸波有點不值。

球隊剛在英聯盃主場作出大量輪換下，下半場用主力出場，以6比3反勝列斯聯；今場續在聯賽擺擂台，當然會全力出擊招呼侯城。藍戰士暫時在中場連繫攻守的能力不及上季，但喜見新兵摩根羅渣士，跟祖奧柏度(Joao Pedro)及高爾彭馬(Cole Palmer)擦出火花，出場即能炮製大量入球及助攻，侵略性極強。球隊對上9次鬥侯城全勝，包括上屆英足盃大勝4比0，今場贏波即可取代侯城的三甲位置，戰意更濃。

侯城進攻乏力

侯城周中英聯盃派出大量副選下，0比1不敵新特蘭出局，不足為辱；連同上仗聯賽主場0比0和阿士東維拉，開季3戰聯賽2勝1和0失球，暫以1分力壓車路士，並且是歷來第4支開季3戰勇奪7分的升班馬，確實是季初一大驚喜。

只是球隊首輪靠死球攻勢，主場2比0擊退曼聯，前線最有威力始終是單箭頭奧利華麥貝尼(Oliver McBurnie)，進攻底牌已露，車路士新一號門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)必有所防範。後防方面，「老虎」的33歲愛爾蘭中堅艾根(Egan)及新簽的希臘國家隊門將蘇拉基斯(Tzolakis)，遇上對手的大勇三叉戟，要合力創出史上首支升班馬，開季4戰英超一球不失的紀錄更難，難望全身而退，離開史丹福橋球場。