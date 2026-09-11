歐聯｜曼聯重返歐聯首戰大勝沙巴　施斯高連續兩場入波

曼聯新季雖然未見起色，不過重返歐聯的戰場，球隊還是以4:0擊敗阿塞拜疆冠軍的沙巴FC，是球隊自2020年以來在歐聯的最大勝仗，班捷文施斯高（Benjamin Sesko）繼聯賽後，又在歐聯建功。至於同日的比賽，意大利的科木歷史首場歐洲賽事，就以4:1大勝德國的RB萊比錫，而德甲冠軍的拜仁慕尼黑，亦大勝挪威的波杜基林特。

在主場出戰歐聯，曼聯今場給予施斯高正選的機會。紅魔去到27分鐘先由馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）接應柏德列多古（Patrick Dorgu）的傳中，門前撞入為球隊打開紀錄。到42分鐘，泰利文斯（Youri Tielemans）小禁區頂轉身回傳般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）射入，3分鐘後麥比奧莫（Bryan Mbeumo）的長直線，施斯高單刀推過門將射入，半場曼聯領先3:0。下半場曼聯雖然收起施斯高與泰利文斯，不過仍由守將的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）建功，最終以4:0大勝沙巴。