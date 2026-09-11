歐聯｜曼聯重返歐聯首戰大勝沙巴　施斯高連續兩場入波

曼聯新季雖然未見起色，不過重返歐聯的戰場，球隊還是以4:0擊敗阿塞拜疆冠軍的沙巴FC，是球隊自2020年以來在歐聯的最大勝仗，班捷文施斯高（Benjamin Sesko）繼聯賽後，又在歐聯建功。至於同日的比賽，意大利的科木歷史首場歐洲賽事，就以4:1大勝德國的RB萊比錫，而德甲冠軍的拜仁慕尼黑，亦大勝挪威的波杜基林特。
在主場出戰歐聯，曼聯今場給予施斯高正選的機會。紅魔去到27分鐘先由馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）接應柏德列多古（Patrick Dorgu）的傳中，門前撞入為球隊打開紀錄。到42分鐘，泰利文斯（Youri Tielemans）小禁區頂轉身回傳般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）射入，3分鐘後麥比奧莫（Bryan Mbeumo）的長直線，施斯高單刀推過門將射入，半場曼聯領先3:0。下半場曼聯雖然收起施斯高與泰利文斯，不過仍由守將的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）建功，最終以4:0大勝沙巴。
科木史上首戰歐聯錄大勝
創會119年首次在歐洲賽出戰的意大利新貴科木，主場迎戰德國的萊比錫，在僅容納1.1萬人的球場取得大勝。巴杜連拿（Martin Baturina）與杜卡域斯（Anastasios Douvikas）上半場各入一球，為科木半場領先2:0。阿辛尼迪亞奧（Assane Diao）換邊9分鐘為主隊拉開比數，雖然萊比錫有麥斯莫域（Andrija Maksimovic）追回一球，但麥斯莫比朗尼（Maximo Perrone）在完場前為科木再下一城，最終科木首次歐聯比賽就大勝4:1。
德國班霸的拜仁慕尼黑同樣大勝，主場面對去季歐聯殺入16強的挪威神奇球隊波杜基林特，上半場雖然未能取得入球，但換邊2分鐘就由穆斯亞拿（Jamal Musiala）打開紀錄，之後哈利卡尼（Harry Kane）為球隊拉開比數，攻入他個人第55個歐聯的入球，加上艾方素戴維斯（Alphonso Davies）的入波，以及米高奧利斯（Michael Olise）梅開二度，最終拜仁大勝5:0。其他比賽，法國的朗斯作客以3:2擊敗捷克的布拉格斯拉維亞，土耳其的費倫巴治主場1:1賽和意甲的羅馬，費倫巴治的主帥卡杜爾（Ismail Kartal）在賽後記者會宣布辭職，但其後被球會主席拒絕，而荷蘭的PSV燕豪芬同樣與烏克蘭的薩克達踢平1:1。歐聯聯賽階段首輪結束，巴黎聖日耳門以得失球領先，而拜仁緊隨其後。