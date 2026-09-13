英超｜高雲地利吞白禮頓5蛋 英超唯一球隊零分零入球

英超開季至今，只有林柏特執教的高雲地利仍在尋求零的突破。這支升班馬主場以0︰5慘敗予白禮頓，成為英超開季至今唯一零分及零入球球隊，並是球隊事隔107年後再在聯賽開咧4連敗，開季已出現護級危機。

林柏特去季帶領高雲地利英冠以95分取得冠軍，相隔25年重返英超。開季前高雲地利豪花1.4億鎊增兵，簽入耶蘭基（Caleb Yirenkyi）、魯殊禾夫 (Carl Rushworth)等球員，然而出閘脫腳，賽前先後不敵阿仙奴、侯城、曼城。 艾禾尼爾領紅 兵敗如山倒 今日主場迎戰白禮頓，高雲地利早段攻勢不少，但一一被華布根（Bart Verbruggen）救出。至35分鐘希臘前鋒高斯杜拉斯（Charalampos Kostoulas）乖巧挑過對手抽入遠柱開紀錄，令高雲地利再遇上逆境。下半場耶古爾（Malick Yalcouye）射成2︰0後，高雲地利士氣全失，先有前鋒艾禾尼爾(Awoniyi)開肘領紅，再被哥斯（Pascal Gross）、李維士鄧克（Lewis Dunk）及耶辛艾耶利（Yasin Ayari）各入一球，以0︰5慘敗。