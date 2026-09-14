意甲｜愈戰愈強 科木勢主場殺「馬」

科木2019年易主，3年前由西班牙少帥法比加斯接手，至上周中首戰歐聯大聯賽主場4比1擊倒RB萊比錫，成為今季首支在歐聯勝出的意甲球會。科木開季意甲頭3場全部作客，仍能取得2勝1和佳績，包括殺敗實力分子拿玻里，氣勢如虹。球隊兩大中場新星兼重要資產、克羅地亞的巴杜連拿(Baturina)及阿根廷的尼高柏斯(Nico Paz)，加上塞內加爾快馬阿辛尼迪亞奧(Assane Diao)，眾將開季在兩大戰線已有表現，配合開季4戰入3球的希臘箭頭杜域卡斯(Douvikas)，要連同上季尾1比0氣走帕爾馬，寫下跨季主場3連勝走勢，只是簡單任務。

帕爾馬輸少當贏

法比加斯球員時代在阿仙奴成名，今場對手帕爾馬上季由前阿仙奴助教、亦是來自西班牙的少帥古斯達接手，成功護級。不過球隊今夏被撬走不少主力，包括日本門將鈴木彩艷及阿根廷前鋒馬迪奧柏歷堅奴(Mateo Pellegrino)，補入新兵暫未起太大作用。由阿甲加盟的箭頭大衛羅美路(David Romeo)未開齋，球隊3戰意甲只得1分入1球，今場作客硬撼科木，輸少當贏。

同晚另兩支意甲歐聯代表，羅馬作客拖連奴(球賽編號：FB5027，9月15日00:30開賽，Now638台直播)及國際米蘭主場鬥烏甸尼斯(球賽編號：FB4901，9月15日02:45開賽，Now638台直播)，兩大名牌同樣實力佔優，贏面高唱。