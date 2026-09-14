英超｜獨腳戲鬥攻格 列斯聯「大」戰紐卡素

列斯聯及紐卡素，周一深夜為英超今輪守尾門。兩隊踢法實而不華，進攻直接踢法進取，今場鬥攻格局，入球中位數[2.5/3]球，大盤穩開。(球賽編號：FB4876，9月15日03:00開賽，Now621台直播)

兩隊上季俱位列英超中下游，今季同以1勝2和暫列英超不勝之師。列斯聯續在功勳主帥法基(Frake)領軍，上周中英聯盃第3圈作客未有排出強陣，仍能上半場領先下，最終3比6不敵易邊後用回強鋒陣的富豪球會車路士，列斯聯敗不足辱。

球隊要繼續企穩英超一席，最大本錢必是主場艾蘭路，連同季初1比1逼和賓福特，跨季連續5場聯賽主場累計3勝2和；如果今場保住起碼不敗，列斯聯更會是自2001/02年度後，首次開季4場英超不敗。上季首席前鋒卡維特利雲(Calvert-Lewin)，近3場入2球，今場聯同諾亞奧卡科(Okafor)，中場好手安東史達治(Stach)及日本國腳田中碧，回歸正選陣容；門將再用高價加盟的查福特(Trafford)，以攻為守，應付「喜鵲」紐卡素來犯。