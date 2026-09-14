英超｜獨腳戲鬥攻格 列斯聯「大」戰紐卡素

列斯聯及紐卡素，周一深夜為英超今輪守尾門。兩隊踢法實而不華，進攻直接踢法進取，今場鬥攻格局，入球中位數[2.5/3]球，大盤穩開。(球賽編號：FB4876，9月15日03:00開賽，Now621台直播)
兩隊上季俱位列英超中下游，今季同以1勝2和暫列英超不勝之師。列斯聯續在功勳主帥法基(Frake)領軍，上周中英聯盃第3圈作客未有排出強陣，仍能上半場領先下，最終3比6不敵易邊後用回強鋒陣的富豪球會車路士，列斯聯敗不足辱。
球隊要繼續企穩英超一席，最大本錢必是主場艾蘭路，連同季初1比1逼和賓福特，跨季連續5場聯賽主場累計3勝2和；如果今場保住起碼不敗，列斯聯更會是自2001/02年度後，首次開季4場英超不敗。上季首席前鋒卡維特利雲(Calvert-Lewin)，近3場入2球，今場聯同諾亞奧卡科(Okafor)，中場好手安東史達治(Stach)及日本國腳田中碧，回歸正選陣容；門將再用高價加盟的查福特(Trafford)，以攻為守，應付「喜鵲」紐卡素來犯。
少帥也斯利領軍有驚喜
相對列斯聯的穩定，今夏大變的紐卡素，發揮比預期有驚喜。跟法基同來自德國的少帥也斯利(Jaissle)季前匆匆接手，即為新軍炮製高效反擊力強的足球。球隊開季3場英超場場入2球，其實只來自8次中框攻門，命中率極高。再者，「喜鵲」上周中作客排強陣1球挫英冠米禾爾，殺入英聯盃第4圈，新軍信心與日俱增。
高大的丹麥中鋒韋利安奧索拿(Osula)養傷，另一德國長人箭頭禾達美迪(Woltemade)已借予祖雲達斯，紐卡素季初重用快速靈巧的尤尼韋沙(Wissa)掛帥，跟祖爾韋洛克(Willock)，以及今場再返正選的安東尼艾蘭加(Elanga)，在前線高速壓逼對手防線，製造反擊；配合邊鋒的哈菲班尼斯(Barnes)，而貴價新兵前鋒馬迪亞斯柏度(Fernandez-Pardo)隨時候命，攻力有保證。
今場鹿死誰手尚未可料，只是兩軍季初進取，信心正強，博入球「大」盤最安心。
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