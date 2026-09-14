西甲｜巴塞隆拿作客利雲特有驚無險　開季5戰全勝

巴塞隆拿在西甲保持5場全勝，球隊作客利雲特有驚無險，在領先3球下一度失2球被追近，但幸球隊末段還是拉開比數，贏4:2。至於馬德里體育會作客亦以3:0輕取皇家蘇斯達，聯賽升上第4。
上仗聯賽大勝華倫西亞5:0，歐聯又贏飛燕諾5:1，巴塞在近3場都取得5個入球。在作客利雲特，開賽僅5分鐘就由19歲的艾斯柏特（Xavi Espart）打開紀錄。19分鐘拉芬夏比洛尼（Raphinha）交出今場第2個助攻，拉過門將後窄位傳中，由拉明耶馬（Lamine Yamal）為巴塞拉開比數，半場巴塞兩球領先。
換邊後僅3分鐘巴塞獲得12碼，耶馬親自操刀，令巴塞領先3球。然而主隊的利雲特之後反撲見效，先是後備上陣的艾雲羅美路（Ivan Romero）在79分鐘追回一球，之後同樣入替的布魯古（Roger Brugue）在88分鐘為利雲特追至2:3。然而利雲特未能追平，更在補時3分鐘失守，卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）為巴塞再拉開比數，最終巴塞以4:2擊敗利雲特全取3分，球隊5戰5勝領先次席皇家馬德里3分。
至於馬體會「守尾門」作客對皇蘇。周中要在歐霸主場對般尼茅夫的皇蘇，今季開季表現麻麻，球隊作客曾1:4不敵皇馬。面對作客的馬體會，皇蘇大多數時間力保不失，然而主力奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）在79分鐘換出就埋下輸波伏線。84分鐘皇蘇被罰12碼，阿歷斯基莫度（Alejandro Grimaldo）為馬體會操刀射入打破僵局，之後皇蘇防線決堤，約拿芬大衛（Jonathan David）在90分鐘為馬體會拉開比數，加上基利亞奴施蒙尼（Giuliano Simeone）補時建功，令馬體會作客大勝3:0。馬體會5戰10分排聯賽第4。