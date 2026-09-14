西甲｜巴塞隆拿作客利雲特有驚無險　開季5戰全勝

巴塞隆拿在西甲保持5場全勝，球隊作客利雲特有驚無險，在領先3球下一度失2球被追近，但幸球隊末段還是拉開比數，贏4:2。至於馬德里體育會作客亦以3:0輕取皇家蘇斯達，聯賽升上第4。

上仗聯賽大勝華倫西亞5:0，歐聯又贏飛燕諾5:1，巴塞在近3場都取得5個入球。在作客利雲特，開賽僅5分鐘就由19歲的艾斯柏特（Xavi Espart）打開紀錄。19分鐘拉芬夏比洛尼（Raphinha）交出今場第2個助攻，拉過門將後窄位傳中，由拉明耶馬（Lamine Yamal）為巴塞拉開比數，半場巴塞兩球領先。