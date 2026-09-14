熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
體育
出版：2026-Sep-14 12:03
更新：2026-Sep-14 12:03

意甲｜拿玻里主場小勝博洛尼亞結束連敗　祖雲達斯不敵薩斯索羅

分享：
2026 09 13T175547Z 1676840280 UP1EM9D1CNOE6 RTRMADP 3 SOCCER ITALY NAP BOL

拿玻里憑盧布卡攻入唯一入球，以1:0擊敗博洛尼亞。(路透社)

意甲的拿玻里終於止跌，球隊主場以1:0擊敗博洛尼亞，為新帥的艾歷尼（Massimiliano Allegri）鬆一口氣。不過艾歷尼前東家的祖雲達斯在新季首次輸波，作客以2:3不敵薩斯索羅。

拿玻里聯賽連負科木與國際米蘭，歐聯又主場輸給阿仙奴，重回聯賽對博洛尼亞。然而艾歷尼的球隊差點要4連敗，幸艾法菲亞迪（Arthur Theate）開賽7分鐘的入球被判越位在先，入球無效。缺少了蘇格蘭的麥湯米尼（Scott McTominay），拿玻里仍有海倫（Rasmus Hojlund）與奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）在前線及中場協助，不過拿玻里還是不易找到入球。要到66分鐘，盧布卡（Stanislav Lobotka）門前射入，為拿玻里攻入唯一入球，以1:0擊敗博洛尼亞，3連敗後終於重回勝軌。

至於今季要重返前列位於的祖雲達斯，雖然開季3場僅和AC米蘭，不過作客薩斯索羅卻陷入險境，錫高華（Edon Zhegrova）雖然兩度為球隊扳平，可是到補時4分鐘仍被薩斯索羅的華斯積艾錫（Vasilije Adzic）攻入致勝一球，薩斯索羅最終以3:2擊敗祖雲達斯。老婦人聯賽4戰2勝1和1負，以7分排第8。

2026 09 13T181500Z 193436835 UP1EM9D1EOYJQ RTRMADP 3 SOCCER ITALY NAP BOL 2026 09 13T171359Z 678518223 UP1EM9D1BVACE RTRMADP 3 SOCCER ITALY NAP BOL 2026 09 13T161741Z 345995570 UP1EM9D199G6U RTRMADP 3 SOCCER ITALY NAP BOL 2026 09 13T164131Z 620388118 UP1EM9D1AD59G RTRMADP 3 SOCCER ITALY NAP BOL 2026 09 13T175546Z 844477762 UP1EM9D1BYTCI RTRMADP 3 SOCCER ITALY NAP BOL 2026 09 13T160637Z 968094354 UP1EM9D18QZ62 RTRMADP 3 SOCCER ITALY NAP BOL 2026 09 13T161716Z 393224996 UP1EM9D198Q6T RTRMADP 3 SOCCER ITALY NAP BOL 2026 09 13T172223Z 965900389 UP1EM9D1C99D2 RTRMADP 3 SOCCER ITALY NAP BOL

拿玻里對博洛尼亞精華

薩斯索羅對祖雲達斯精華

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務