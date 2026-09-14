意甲｜拿玻里主場小勝博洛尼亞結束連敗　祖雲達斯不敵薩斯索羅

意甲的拿玻里終於止跌，球隊主場以1:0擊敗博洛尼亞，為新帥的艾歷尼（Massimiliano Allegri）鬆一口氣。不過艾歷尼前東家的祖雲達斯在新季首次輸波，作客以2:3不敵薩斯索羅。

拿玻里聯賽連負科木與國際米蘭，歐聯又主場輸給阿仙奴，重回聯賽對博洛尼亞。然而艾歷尼的球隊差點要4連敗，幸艾法菲亞迪（Arthur Theate）開賽7分鐘的入球被判越位在先，入球無效。缺少了蘇格蘭的麥湯米尼（Scott McTominay），拿玻里仍有海倫（Rasmus Hojlund）與奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）在前線及中場協助，不過拿玻里還是不易找到入球。要到66分鐘，盧布卡（Stanislav Lobotka）門前射入，為拿玻里攻入唯一入球，以1:0擊敗博洛尼亞，3連敗後終於重回勝軌。