美網｜施維列夫奪今年第二個大滿貫　決賽擊敗舒爾頓

德國的施維列夫（Alexander Zverev），在今年3次打入大滿貫決賽，並在美國公開賽贏得個人第2個大滿貫的冠軍。他在決賽以盤數3:1擊敗東道主球手的舒爾頓（Ben Shelton）。之前一日的女單決賽，頭號種子的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），意外地以盤數1:2不敵拉芭堅娜（Elena Rybakina）。

29歲的施維列夫早期受到傷患及個人醜聞纏身，在仙拿（Jannik Sinner）與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）過去兩年雄霸網球壇下，自然被比下去。在今年的澳洲公開賽，他就在四強不敵艾卡拉斯，令這位西班牙球手最終奪冠。而在之後的法國公開賽，艾卡拉斯受傷，而仙拿第2圈出局下，最終贏得冠軍。之後的溫布頓網球賽，施維列夫雖然打入決賽，但又不敵仙拿。在今次的美網，艾卡拉斯在八強止步以及仙拿受傷未參賽，施維列夫在決賽遇上舒爾頓，首盤先贏局數6:3，第2盤再打至決勝局，贏細分7:2領前。即使舒爾頓第3盤以局數7:5追回一盤，不過施維列夫以局數6:2再取第4盤，以盤數3:1贏波。取得個人第2個的大滿貫冠軍。