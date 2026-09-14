F1｜安東尼利西班牙站再贏　諾里斯錯失冠軍

一級方程式（F1）賽車的西班牙站，排頭位起步麥拿侖車隊的諾里斯（Lando Norris），因為虛擬安全車令他失去優勢，讓平治的安東尼利（Kimi Antonelli）贏得今年第8個分站冠軍。

以頭位起步，上屆總冠軍的諾里斯在頭15個圈一直領先，在第10個圈時，他領先後面的車手6.2秒。然而史杜爾（Lance Stroll）之後發生意外退賽，並在之後出動虛擬安全車，時機卻對諾里斯相當不妙，因為他作為領先車手已過了維修站的入口，而後面的安東尼利與韋斯特本（Max Verstappen）仍可以先入維修站。結果是當諾里斯進入維修站後，虛擬安全車已收起，而他出站後已跌至第5。法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）在安全車時卻一直在外，讓他之後一度取得領先，不過最後階段安東尼利取回領先後，最後由安東尼利帶到終點。韋斯特本以第2名衝線，諾里斯就只得第3。