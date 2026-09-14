C朗不滿沙特球迷以祖達嘲笑葡萄牙隊友　促禁球迷終身禁入場

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），為國家隊的隊友魯賓尼維斯（Ruben Neves）在沙特阿拉伯的聯賽，遭球迷以已故葡萄牙國腳迪亞高祖達（Diogo Jota）嘲弄感到不滿，要求沙特對有關球迷作終身禁止入場處分。

事發在上周末（12日）的一場沙特超級聯賽，魯賓尼維斯效力的希拉爾作客艾塔亞文。在一次的罰球期間，主隊艾塔亞文的球迷故意對操刀的尼維斯高呼「祖達、祖達、祖達」，最後希拉爾還是以6:0大炒艾塔亞文。事後尼維斯向記者表示：「我只希望他們做完這種事後不要去祈禱。」祖達在去年因為交通意外身亡，尼維斯穿上祖達的21號球衣，並在身上紋上祖達與他擁抱的圖案記念。