C朗不滿沙特球迷以祖達嘲笑葡萄牙隊友　促禁球迷終身禁入場

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），為國家隊的隊友魯賓尼維斯（Ruben Neves）在沙特阿拉伯的聯賽，遭球迷以已故葡萄牙國腳迪亞高祖達（Diogo Jota）嘲弄感到不滿，要求沙特對有關球迷作終身禁止入場處分。
事發在上周末（12日）的一場沙特超級聯賽，魯賓尼維斯效力的希拉爾作客艾塔亞文。在一次的罰球期間，主隊艾塔亞文的球迷故意對操刀的尼維斯高呼「祖達、祖達、祖達」，最後希拉爾還是以6:0大炒艾塔亞文。事後尼維斯向記者表示：「我只希望他們做完這種事後不要去祈禱。」祖達在去年因為交通意外身亡，尼維斯穿上祖達的21號球衣，並在身上紋上祖達與他擁抱的圖案記念。
對於國家隊隊友被球迷戲弄，C朗也在社交平台表達不滿：「聯賽必須採取行動並懲罰這種行徑的球迷。這不再是足球，必須要有所限制。這種行為的人應該永遠禁止他們再入球場。」希拉爾賽後聲明指：「對於針對球員或其家人，或意圖造成人身冒犯的此類行為，球會表示堅決反對。」而艾塔亞文也與有關球迷割席：「這種行為完全不可接受，既不代表艾塔亞文，也不代表其支持者或球隊在看台所秉持的價值觀。」沙特足協及沙特超賽會都譴責有關行為。
🚨 🚨 This is disgusting in Saudi Arabia!!— The Final Whistle (@Rufus_45) September 12, 2026
Al-Taawoun fans were heard chanting “Jota, Jota, Jota” towards Ruben Neves during today’s Saudi Pro League clash with Al-Hilal !
The chants appeared to be aimed at provoking Neves, who was Diogo Jota’s best friend and played…