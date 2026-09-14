美國女籃力壓法國　連續5屆贏得世界盃

在德國舉行的女子籃球世界盃，美國隊以97:79擊敗法國，連續5屆奪得冠軍。同時也是她們第12次奪冠。

分組賽全勝的美國隊，在四強以10分之差擊敗強敵的西班牙，在決賽對着法國隊。首節比賽法國隊取得領先，之後雖然美國追近比數，不過半場仍是法國領先45:43。不過美國隊在下半場出來就大逆轉，第3節狂轟30分反超及拋離法國隊，最終亦以97:79大勝。

美國的Breanna Stewart取得22分及10個籃板，同時獲得賽事的最有價值球員。至於中國隊之前在八強以61:90不敵法國，在賽事獲得第7名。