名古屋亞運｜香港單車隊目標5面獎牌　乒乓全面角逐7項目

名古屋亞運會將在周末（19日）舉行開幕禮，香港各支代表包括單車隊、乒乓球及武術隊在今日（14日）與媒體見面。另外香港女足成為首支出戰的隊伍，她們會在今日對國家隊。在記者會上，單車隊表示目標是爭取5面的獎牌，而乒乓球會參與全部的7個項目，爭逐佳績。

單車隊今日下午在將軍澳的單車館見傳媒，香港隊總教練的達海飛就為團隊定下了5面獎牌的目標，並且希望在場地以及公路賽都能有成績。香港隊在上屆杭州其實取得6面的獎牌，當中包括李思穎在個人及團體共取得3面獎牌。今屆她將繼續參與場地項目的個人全能及麥迪遜。上屆在公路賽獲得香港首面男子公路賽獎牌的劉允佑就表示，因為位於愛知縣新城市的陂路較多，而且彎路多，考驗個人的體力及耐力。而全運會金牌梁穎儀今屆會在場地及公路賽參賽，目標連續3屆獲得獎牌。