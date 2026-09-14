名古屋亞運｜運動員代表團宿位嚴重不足　南韓批評歷屆最差菲律賓要住民宿

距離名古屋亞運會開幕只有5日，男子籃球及女子足球項目已經展開，運動員已陸續抵達日本。然而南韓體育協會在今日（14日）批評，今屆賽事的宿位「嚴重」不足，直指是最差的一屆安排，而菲律賓方面表示，他們需要安排部份運動員及職員，入住民宿。

早前愛知縣知事及名古屋亞運組委會主席大村秀章，指因為組委會原定只有1.5萬人的各團代表團，故此在最近代表團人數增至1.7萬，令當地原本預算的宿位嚴重不足。賽事組委會及亞奧理事會在早前聲明，表示會為7月為止登記參賽的運動員及職業提供住宿。然而南韓體育協會接受訪問時就批評今屆的安排。南韓代表指：「現在，在愛知縣和名古屋地區，不僅是南韓代表團，而是其他各地的代表團都面臨住宿嚴重短缺的問題。我們正在盡一切努力解決問題，並將影響降至最低。運動員的入境將繼續進行，我們將做出一切必要的安排，確保一切順利。」