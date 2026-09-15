跨性別YouTuber小A辣反駁NBA球星米高波特 強調3年前對方IG主動邀約

NBA布魯克林籃網球星米高波特（Michael Porter Jr.）日前在Podcast節目中重提2023年在台灣，與跨性別網紅小A辣的約會過程，聲稱是對方先傳訊息相約見面。對此，IG追隨者達35萬的小A辣日前發布影片澄清，並對著鏡頭比中指，喊話：「波特弟弟，你這個大騙子，我都還沒講你，你就先講我，真的爛透了！」

小A辣在貼文中稱自己無法標記小波特的帳號，於是號召網友協助tag對方，「去你X的，小波特。」小A辣預告將把雙方當年的「約砲事件真相」完整公開，也在影片最後用英文爆粗。