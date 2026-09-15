英聯盃｜演第3圈重頭戲 熱刺襲利物浦博反彈

兩支傳統強隊利物浦及熱刺，周二深夜在今屆英聯盃第3圈即要相遇。兩隊目前所處形勢截然不同，形勢告急的熱刺急欲交出成績，今場應以強陣出戰，法定時間有力坐和望贏。(球賽編號：FB5181，9月16日03:00開賽，myTV Super901台直播)

熱刺上屆驚險護級成功，今夏大灑金錢擴軍圖強，但開季表現極度失望，連同上仗主場0比0和愛華頓，英超4戰2分0入球，是自2006年9月以來，首次連續4場英超食白果，迪沙比帥位岌岌可危。

球隊今季暫時唯一亮點，正是上圈英聯盃5比1大破英冠查爾頓，箭頭蘇蘭基及新兵翼鋒沙維奧均有入球。由於季內不用出戰歐洲賽，加上急求勝仗提升信心，今場作客晏菲路出場陣容不敢太弱，傷癒的攻中占士麥迪臣及翼鋒古度斯有機會擔正，防線新兵艾達拉比奧約及馬高斯辛尼斯，以及中場新星貝治華料受重用，轉戰盃賽有助轉移外界視線及減壓，今場不容忽視。