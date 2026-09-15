意甲｜國際米蘭主場演入球騷反勝　與烏甸尼斯合共入8粒

意甲前列的3隊在周一（14日）分途出擊，其中主場出戰的國際米蘭，落後兩球之下與烏甸尼斯共轟入8球，最終贏5:3，不過仍以得失球不及同日贏波的羅馬排第2，至於首次歐洲賽就贏波的科木，就主場擊敗帕爾馬，繼續排第3。
爭取衞冕的國米，在聖西路出擊卻在9分鐘已經落後，艾賓華（James Abankwah）的頭槌為作客的烏甸尼斯領先。7分鐘後烏甸尼斯由艾基倫甘（Jurgen Ekkelenkamp）拉開比數，作客領先2:0。國米在26分鐘由卡路士奧古士圖（Carlos Augusto）先追一球，加上尼高路巴利拿（Nicolo Barella）在35分鐘追回一球，半場國米踢平2:2。
下半場的比賽仍如上半場精彩，馬古斯杜林（Marcus Thuram）在57分鐘建功令國米反先，加上比奧艾斯普薛圖（Pio Esposito）在67分鐘再下一城，令國米拉開4:2。安治邦尼（Ange-Yoan Bonny）在79分鐘為國米再入一球，不過烏甸尼斯最後還有伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）追回一球，最終國際米蘭主場贏5:3。然而國米未能上榜首，因為同日羅馬作客以2:0擊敗拖連奴，兩隊同樣4戰全勝，不過羅馬得失球差多4球。至於第3位的科木，主場以2:1擊敗帕爾馬，與拉素同樣得10分。