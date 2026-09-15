英超｜曼市打吡VAR疑被停賽　本周末未安排比賽

英超公布新一周聯賽的球證編排，其中在周日（13日）曼市打吡的視像助理裁判（VAR）以及助理視像助理裁判（AVAR）雙雙被排除在未來一周的賽程。

由英超的球證管理代表職業球證（Pro Ref，前稱PGMOL）公布了新一周聯賽的球證安排。其中在曼聯對曼城的曼市打吡擔當VAR的當洛荷（Matt Donohue）與他的助理，AVAR的安杜布斯（Blake Antrobus）都未有獲安排執法。在曼市打吡後，Pro Ref公開承認，當洛荷在艾寧夏蘭特（Erling Haaland）攻入唯一入球的判斷存在「錯誤」，認為他應理解到安素費南迪斯（Enzo Fernandez）的位置有可能影響入球的判斷。不過Pro Ref同時認為，因為安素沒有接觸到皮球，故此越位的說法只屬主觀的判斷。