英超｜曼市打吡VAR疑被停賽　本周末未安排比賽

英超公布新一周聯賽的球證編排，其中在周日（13日）曼市打吡的視像助理裁判（VAR）以及助理視像助理裁判（AVAR）雙雙被排除在未來一周的賽程。
由英超的球證管理代表職業球證（Pro Ref，前稱PGMOL）公布了新一周聯賽的球證安排。其中在曼聯對曼城的曼市打吡擔當VAR的當洛荷（Matt Donohue）與他的助理，AVAR的安杜布斯（Blake Antrobus）都未有獲安排執法。在曼市打吡後，Pro Ref公開承認，當洛荷在艾寧夏蘭特（Erling Haaland）攻入唯一入球的判斷存在「錯誤」，認為他應理解到安素費南迪斯（Enzo Fernandez）的位置有可能影響入球的判斷。不過Pro Ref同時認為，因為安素沒有接觸到皮球，故此越位的說法只屬主觀的判斷。
當洛荷在2014年獲得晉升至英格蘭足球聯賽的助理球證，在2024年5月首次在英超執法。過去2年，他主要作為英超的VAR。至於曼市打吡執法的球證奧利華（Michael Oliver<），仍獲得安排執法般尼茅夫對利物浦的聯賽。前曼聯前鋒的朗尼（Wayne Rooney）就在英國廣播公司（BBC）的賽後節目批評VAR：「我真的受夠了VAR，我覺得它簡直差到極點。它抹殺了比賽中的激情與活力；而且，竟然看不出費南迪斯處於越位位置。任何踢過波的人，無論水平高低，都能看懂這一點，都知道他當時處於越位位置……結果判罰錯得這麼離譜，實在令人費解。」