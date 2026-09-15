名古屋亞運｜郵輪選手村已抵達　越南女排隊被送錯酒店

作為今屆亞運補充的住宿設施的郵輪，歌斯達賽林娜號今日（15日）抵達名古屋港停靠，預計將在4,000名運動員及職員入住。而臨時建設的木造貨櫃屋被運動員指出現漏水問題，組委會在周一稱在採取緊急修補後，已解決問題。不過越南排球隊就表達不滿，她們的女排代表被接載的巴士送錯酒店，運動員和教練要自己拿着行李步行回正確地方。
全長約290米，懸掛意大利國旗的歌斯達賽林娜號在今日抵達名古屋港停泊，將作為今屆亞運的選手村之一。今屆賽事，組委會原本不設立選手村，但因為需要促進運動員之間的交流，決定利用遊輪、臨時住宿設施及現有酒店，作為運動員及職員的住宿設施。歌斯達賽林娜號約有1,500個客房，當中包括露天的甲板、健身室及餐廳，將可容納約4,000人住。然而，大會的木造貨櫃屋引起包括南韓在內的選手團批評。
南韓男籃指貨櫃屋太細
南韓媒體指，今屆亞運削減了主辦的成本，並要舉辦一場「環保」的運動會，然而引起了南韓男子籃球隊的不滿。身高2.04米的南韓代表張宰錫指：「這很不方便。我身高2.04米，腳要屈曲，洗澡的時候還要彎腰。如果能提供酒店住宿，我將不勝感激。」而因為在上星期名古屋的暴雨，也令到已抵達的運動員需要撤離，同時貨櫃屋被部份運動員批評會漏水。大會的組委會在周一就表示，已經採取了緊急措施，解決了漏水的問題。
然而在開幕的問題仍不斷，有南韓媒體報道，除了南韓隊之外，越南隊也有不滿。原因是越南的女排隊在周一抵達名古屋，獲組委會安排巴士接載到入住的酒店，可是巴士卻去錯酒店，隊員需要自行步行拿着行李走到正確的酒店。