名古屋亞運｜郵輪選手村已抵達　越南女排隊被送錯酒店

作為今屆亞運補充的住宿設施的郵輪，歌斯達賽林娜號今日（15日）抵達名古屋港停靠，預計將在4,000名運動員及職員入住。而臨時建設的木造貨櫃屋被運動員指出現漏水問題，組委會在周一稱在採取緊急修補後，已解決問題。不過越南排球隊就表達不滿，她們的女排代表被接載的巴士送錯酒店，運動員和教練要自己拿着行李步行回正確地方。

全長約290米，懸掛意大利國旗的歌斯達賽林娜號在今日抵達名古屋港停泊，將作為今屆亞運的選手村之一。今屆賽事，組委會原本不設立選手村，但因為需要促進運動員之間的交流，決定利用遊輪、臨時住宿設施及現有酒店，作為運動員及職員的住宿設施。歌斯達賽林娜號約有1,500個客房，當中包括露天的甲板、健身室及餐廳，將可容納約4,000人住。然而，大會的木造貨櫃屋引起包括南韓在內的選手團批評。