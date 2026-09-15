名古屋亞運｜香港男足分組首戰東道主日本　女排隊小組對南韓

亞運香港代表在周三（16日）會再有比賽，其中香港男子足球隊會在分組賽迎戰東道主的日本（HOYTV 76台周三下午6時半直播）。而香港的女子排球隊，亦會與南韓交手（HOYTV 77台周三下午3時直播）。
香港男足上屆賽事獲得第4名的歷史佳績，然而今屆賽事分組賽遇上了日本、泰國及吉爾吉斯，當中日本與泰國顯然會是強敵。香港隊同時因為需要參與首屆國際足協東盟盃的比賽，賽事徵召的3位超齡球員，分別是已40歲的艾里奧、顏卓彬及胡晉銘出戰，其他當然還有在內地聯賽效力的的吳宇曦與馬希偉，然而球隊能齊人訓練的機會不多，故此由前理文教練曾昭達帶領的港隊，要突破上屆成績不易。主帥的曾昭達在賽前就表示，港隊目標當然希望每場都可以全取3分，但重要是踢出精彩的比賽，讓從香港到來支持的球迷感到快樂，並展示出香港在亞洲的位置。
日本U21外流球員未歸隊
香港隊首場分組的對手日本，今屆賽事只徵召U21代表，比賽香港U23細2年，但是隊中不少球員都已外流，還有4位混血球員守門員堀尾幸冬、岡部颯斗、石渡尼爾遜及白賴仁世雄，其中堀尾已是主場名古屋鯨魚的正選門將，石渡和白賴仁分別在比利時及丹麥聯賽效力。除此之外隊中兩名守將的市原吏音及小杉啟太，都已分別效力荷蘭的阿爾克馬爾及德國的法蘭克福。然而4名外流球員將不在陣中，這些海外球員，要至21日才歸隊，因此主教練大岩剛暫時只有18人可用。不過實力上仍較香港隊高出甚遠。今屆亞運分組只有前2名晉級，故此港隊需要取得最少1場勝利。
至於在男足之前，女子排球賽事也會在明日展開。香港女排首戰會對南韓，香港隊在上月的亞洲錦標賽就對過南韓隊，輸局數1:3。而女排分紅賽的前2名可以直接晉級八強，而第3及4名分別出戰排名賽。香港隊今屆除了與南韓之外，同組還有越南及卡塔爾，當中越南在亞錦賽也贏過香港隊。而同日亦舉行現代五項的劍擊種子排名賽，香港今屆派出男女各一選手參與，男子組的是岑晉熙，而女子會有劉熙渝參與，今屆的現代五項取消了馬術項目，改以障礙賽取代。