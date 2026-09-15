名古屋亞運｜香港男足分組首戰東道主日本　女排隊小組對南韓

亞運香港代表在周三（16日）會再有比賽，其中香港男子足球隊會在分組賽迎戰東道主的日本（HOYTV 76台周三下午6時半直播）。而香港的女子排球隊，亦會與南韓交手（HOYTV 77台周三下午3時直播）。

香港男足上屆賽事獲得第4名的歷史佳績，然而今屆賽事分組賽遇上了日本、泰國及吉爾吉斯，當中日本與泰國顯然會是強敵。香港隊同時因為需要參與首屆國際足協東盟盃的比賽，賽事徵召的3位超齡球員，分別是已40歲的艾里奧、顏卓彬及胡晉銘出戰，其他當然還有在內地聯賽效力的的吳宇曦與馬希偉，然而球隊能齊人訓練的機會不多，故此由前理文教練曾昭達帶領的港隊，要突破上屆成績不易。主帥的曾昭達在賽前就表示，港隊目標當然希望每場都可以全取3分，但重要是踢出精彩的比賽，讓從香港到來支持的球迷感到快樂，並展示出香港在亞洲的位置。