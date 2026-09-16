英聯盃｜白禮頓強勢 有力降「魔」

「海鷗」白禮頓周三深夜將在英聯盃第3圈，強勢作客紅魔曼聯；今場雙方會鬥出二線兵，「海鷗」有力在法定時間坐和望贏。(球賽編號：FB5188，9月17日03:00開賽，my TVsuper 901台直播)
兩隊季內要出戰歐洲賽，直入英聯盃第3圈，其中白禮頓近年不斷被列強拆骨，包括今夏高價放走南美中場新星巴利巴(Baleba)予今場對手曼聯；但球隊表現繼續對辦，早前在歐協聯附加賽輕鬆淘汰挪超特林素，成功打入10月中起展開的大聯賽。
球隊現時未有歐洲賽顧慮，乘上仗英超多踢1人，5比0大炒高雲地利的氣勢，少帥靴士拿(Hurzeler)又手執大批優質兵，今場仍會以踢歐聯附的大致陣容，進軍英聯盃。門將用副選史迪利(Steele)，新兵守將哥斯甸夏柏度(Costinha)、卡迪奧盧(Kadioglu)，中場麥特奧萊利(Matt O’Riley)，前鋒伊巴謙奧斯文(Ibrahim Osman)及龐馬斯大衛(Promise David)都有機會擔正，出場陣容絕不失禮。
對手曼聯上仗在爭議性中，失意曼城打吡，續在奧脫福出擊，當然希望重振雄風。不過球隊近期因要出戰歐聯，賽程較今場對手頻密，主帥卡域克(Carrick)今場應會重用大批副選及年輕球員作輪換，以保留精兵在下場聯賽作客富咸出場，在英超追分。
費查仔利斯登場爭表現
主隊門將將改用二號的戴路(Darlow)，艾登希雲(Ayden Heaven)、哈利艾馬斯(Harry Amass)、馬沙拉奧(Mazraoui)及約羅(Yoro)築起防線；中場新星舒亞利斯(Shea Lacey)及泰萊費查(Tyler Fletcher)均有機會出場，箭頭用班捷文施斯高(Benjamin Sesko)或約舒亞舒克斯(Joshua Zirkee)，中後場實力一般。
紅魔上屆在英聯盃第二圈作客戰至互射12碼不敵英乙甘士比，當時情況相當尷尬；今屆甫亮相即要硬撼當銳的白禮頓，恐怕亦不佔上風，不值熱捧。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊