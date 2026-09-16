英聯盃｜白禮頓強勢 有力降「魔」

「海鷗」白禮頓周三深夜將在英聯盃第3圈，強勢作客紅魔曼聯；今場雙方會鬥出二線兵，「海鷗」有力在法定時間坐和望贏。(球賽編號：FB5188，9月17日03:00開賽，my TVsuper 901台直播)

兩隊季內要出戰歐洲賽，直入英聯盃第3圈，其中白禮頓近年不斷被列強拆骨，包括今夏高價放走南美中場新星巴利巴(Baleba)予今場對手曼聯；但球隊表現繼續對辦，早前在歐協聯附加賽輕鬆淘汰挪超特林素，成功打入10月中起展開的大聯賽。

球隊現時未有歐洲賽顧慮，乘上仗英超多踢1人，5比0大炒高雲地利的氣勢，少帥靴士拿(Hurzeler)又手執大批優質兵，今場仍會以踢歐聯附的大致陣容，進軍英聯盃。門將用副選史迪利(Steele)，新兵守將哥斯甸夏柏度(Costinha)、卡迪奧盧(Kadioglu)，中場麥特奧萊利(Matt O’Riley)，前鋒伊巴謙奧斯文(Ibrahim Osman)及龐馬斯大衛(Promise David)都有機會擔正，出場陣容絕不失禮。