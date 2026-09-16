歐霸｜新丁主場出擊 新特蘭「細」鬥AZ

超過半個世紀，再次有幸出戰歐洲賽的「黑貓」新特蘭，周三深夜在光明球場的歐霸大聯賽，主場迎戰荷甲實力分子阿爾克馬爾(AZ)。兩軍各擅勝場，勝負難分，入球中位數[3.5]球，博細盤相當穩陣。(球賽編號：FB5171，9月17日03:00開賽)
英超球隊近年在歐霸「霸」氣十足，對上兩屆分別由熱刺及阿士東維拉封王；
今屆三路興兵，「黑貓」新特蘭在首輪大聯賽先打頭陣，般尼茅夫及水晶宮周四深夜隨後登場。
「黑貓」上屆升班，即奪英超第7名，得以自1973年出戰歐洲盃賽冠軍盃後，直入今屆歐霸大聯賽。在功勳主帥利比斯(Le Bris)麾下，主場光明球場繼續是該隊最強後盾，守力尤其硬淨；今季先後在聯賽及英聯盃，主場1比0擊退富咸及侯城，只是上仗英超硬撼阿仙奴，在主將安素拿菲爾(Enzo Le Fee)先射失12碼下，被對手隨即發難，主場輸0比2，雖敗猶榮。
里昂來投翼鋒添速度
球隊難得出戰歐洲賽，就算後顧周日英超作客曼城，將以強陣出擊博響頭炮，四線主力門將羅夫斯(Roefs)、高大中堅丹尼爾波拿特(Daniel Ballard)、鐵血隊長中場格列沙加(Granit Xhaka)，以及柱躉箭頭波貝比(Brobbey)，仍會出場；更要留意是新兵翼鋒馬歷克科芬拿(Malick Fofana)，今場有望升正，為球隊製造快攻機會，不會輸蝕予歐戰經驗豐富的AZ。
阿爾克馬爾近年遊走歐霸及歐協聯，前屆歐霸入16強，上屆在歐協聯入8強；雖然季前將首席射手、愛爾蘭的特萊柏洛特(Troy Parrot)賣走予西甲貝迪斯，但在荷甲開季強勢，錄得5勝1和，前線一眾「土炮」爭氣，洛辛基路達爾(Ro-Zangelo Daal)、美亞汀克(Meerdink)及史汀格斯(Stengs)，今場將是客隊取分重心。
阿爾克馬爾作客不穩
不過要留意是該隊上屆雖打入歐協聯8強，但主強客弱明顯，分組賽曾以1比3不敵另一英超黑馬水晶宮，累計3戰大聯賽作客只入4球，對英超球隊向來輸蝕。今場兩軍各擅勝場，但首輪出戰試探居多，預料入球不會多。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊