歐霸｜新丁主場出擊 新特蘭「細」鬥AZ

「黑貓」上屆升班，即奪英超第7名，得以自1973年出戰歐洲盃賽冠軍盃後，直入今屆歐霸大聯賽。在功勳主帥利比斯(Le Bris)麾下，主場光明球場繼續是該隊最強後盾，守力尤其硬淨；今季先後在聯賽及英聯盃，主場1比0擊退富咸及侯城，只是上仗英超硬撼阿仙奴，在主將安素拿菲爾(Enzo Le Fee)先射失12碼下，被對手隨即發難，主場輸0比2，雖敗猶榮。

里昂來投翼鋒添速度

球隊難得出戰歐洲賽，就算後顧周日英超作客曼城，將以強陣出擊博響頭炮，四線主力門將羅夫斯(Roefs)、高大中堅丹尼爾波拿特(Daniel Ballard)、鐵血隊長中場格列沙加(Granit Xhaka)，以及柱躉箭頭波貝比(Brobbey)，仍會出場；更要留意是新兵翼鋒馬歷克科芬拿(Malick Fofana)，今場有望升正，為球隊製造快攻機會，不會輸蝕予歐戰經驗豐富的AZ。