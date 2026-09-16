英格蘭聯賽盃｜熱刺不敵利物浦第3圈止步　阿仙奴挫葉士域治晉級

英超的熱刺頹勢未止，在英格蘭聯賽盃的第3圈比賽，球隊作客以1:3不敵利物浦，新賽季對英超球隊仍未贏過。至於另一場英超對決，阿仙奴就以4:2作客贏葉士域治晉級。其他英超隊，富咸與賓福特同樣小勝低組別對手。

今季由迪沙比（Roberto de Zerbi）領軍，開季以逾億英鎊增兵，然而熱刺開季對英超球隊仍未贏過。而被剔出英超名單的李察利臣（Richarlison）就算是聯賽盃也不獲得上陣機會，他也在社交平台表達失望。然而缺少這位上季球隊神射手，熱刺面對英超的對手，也是1球都入不到。在作客去到晏菲路，利物浦在21分鐘就由阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）先開紀錄，半場紅軍領先1球。