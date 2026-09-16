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體育
出版：2026-Sep-16 11:21
更新：2026-Sep-16 11:21

英格蘭聯賽盃｜熱刺不敵利物浦第3圈止步　阿仙奴挫葉士域治晉級

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利物浦主場以3:1擊敗熱刺，晉身聯賽盃16強。(路透社)

英超的熱刺頹勢未止，在英格蘭聯賽盃的第3圈比賽，球隊作客以1:3不敵利物浦，新賽季對英超球隊仍未贏過。至於另一場英超對決，阿仙奴就以4:2作客贏葉士域治晉級。其他英超隊，富咸與賓福特同樣小勝低組別對手。

今季由迪沙比（Roberto de Zerbi）領軍，開季以逾億英鎊增兵，然而熱刺開季對英超球隊仍未贏過。而被剔出英超名單的李察利臣（Richarlison）就算是聯賽盃也不獲得上陣機會，他也在社交平台表達失望。然而缺少這位上季球隊神射手，熱刺面對英超的對手，也是1球都入不到。在作客去到晏菲路，利物浦在21分鐘就由阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）先開紀錄，半場紅軍領先1球。

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主場的利物浦換邊後由加普（Cody Gakpo）擴大比數，他在54分鐘為紅軍領先至2:0。在69分鐘，熱刺終於今季首次在英超球隊身上取得入球，干拿加歷查（Conor Gallagher）的頭槌，為熱刺追回一球。不過蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）在補時建功，利物浦還是以3:1擊敗熱刺。熱刺今季聯賽4場1球不入，在聯賽盃上一圈對英冠的查爾頓才攻入5球，至今球隊在開季6場就只有這場勝仗。

阿仙奴16歲杜文梅開二度

至於另一支北倫敦球會阿仙奴，作客對英超升班馬的葉士域治，麥斯杜文（Max Dowman）與馬度基（Noni Madueke）半場為兵工廠領先２球。今季首次正選上陣，16歲的杜文換邊後2分鐘就在今場梅開二度，加上米基爾馬連奴（Mikel Merino）在58分鐘再下一城，令阿仙奴領先至4球，即使葉士域治之後追回2球，阿仙奴仍贏4:2。另外兩支英超隊伍，富咸作客對今季降落英冠的韋斯咸，在兩度領先兩度被迫和下，終以3:2擊敗對手。而賓福特就作客以2:1贏雷丁。另一場兩支英甲球隊對壘，彼德堡與班士利踢平3:3，互射12碼彼德堡以7:6晉級。

利物浦對熱刺精華

葉士域治對阿仙奴精華

韋斯咸對富咸精華

雷丁對賓福特精華

彼德堡對班士利精華

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