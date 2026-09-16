西甲｜皇家馬德里作客贏兩球被追平　靠小將絕殺榜尾艾爾切

新季聯賽已輸過給貝迪斯，皇馬要爭取重奪聯賽冠軍就要持續贏波，特別是競爭對手的巴塞隆拿新季氣勢如虹。作客面對榜尾的艾爾切，皇馬25分鐘由艾達古拿（Arda Guler）的罰球，射中柱再彈中艾爾切門將的迪度奴（Matias Dituro）入網取得領先。而基利安麥巴比（Kylian Mbappe）在33分鐘再下一城，半場皇馬領先2:0。然而換邊後，主隊大反撲。先在71分鐘由艾比爾奧蘇里奧（Abiel Osorio）追回一球，然後費連奴（Fer Nino）在83分鐘為主場的艾爾切追平。皇馬之後換入恩歷克菲臘比（Endrick Felipe）與卡路士艾斯比兩個年輕球員，終在補時的1分鐘，由艾斯比接應麥巴比橫傳，禁區射入空門，令皇家馬德里得以3:2擊敗艾爾切。

領隊摩連奴（Jose Mourinho）稱要冒着所有的風險，皇家馬德里才能在周中的西甲聯賽，以3:2擊敗艾爾切。銀河艦隊今場一度領先兩球下，作客被對手連追兩球迫和，但21歲的卡路士艾斯比（Carlos Espi）成功在補時絕殺，令皇馬保住3分。

摩連奴在賽後表示：「在最後的換人，我已冒了所有的風險。我們贏了，不過我們是可能會輸的。我們做到了，因為和波是不足夠。」對於艾斯比今季兩次在關鍵時刻入球為皇馬取勝，摩連奴指：「他做得很好，為球隊作出了重要的貢獻。他面前是一個難題，因為麥巴比不是個普通球員，要讓他們一起上陣不是易事。」

摩連奴：看皇馬的比賽絕不會讓人感到無聊

摩連奴指，皇馬的問題是明顯的：「在那些看似勝券在握的比賽中，我們本有3、4、5次機會徹底終結比賽，但我們沒能做到。我們未能取得入球，不能將比數擴大到3:0或4:0。當局面看似輕鬆時，如果你在作客這種球場留下隱患，就會出問題。一旦對手入球，比賽局勢就會變得開放。好在球隊在逆境中能做出回應並贏得勝利。好的一面是，看皇馬比賽絕不會讓人感到無聊。比賽真的很有趣。」