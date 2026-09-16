亞冠盃｜C朗加盟艾納斯最大敗仗　作客慘吞艾阿恩4蛋

亞冠盃精英聯賽的聯賽階段首輪賽事，有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在陣的艾納斯，作客以0:4不敵阿聯酋的艾阿恩，這是C朗加盟亞洲以來，艾納斯的最大敗仗。

從未贏過亞冠的艾納斯，去屆在亞冠次級聯賽決賽不敵大阪飛腳，未能取得C朗首個亞洲賽冠軍。今季重返精英聯賽，艾納斯作客兩屆冠軍的艾阿恩，開賽25分鐘先自爆，艾納斯球員回後給龍門，但被艾阿恩的侯辛拉希米（Houssine Rahimi）中間截到，並單刀為球隊射入領先。摩洛哥國腳的拉希米兄弟在今場擔盡C朗風頭，換邊後侯辛拉希米在63分鐘再建一功，之後哥哥的拉希米（Soufiane Rahimi）亦在72分鐘，為艾阿恩拉開比數，加上希臘國腳的基亞古馬基斯（Giorgos Giakoumakis）接應拉希米助攻建功，最終艾阿恩以4:0大勝艾納斯。