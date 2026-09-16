英超｜球證主管韋比稱曼市打吡VAR令人失望：甚至沒考慮越位影響

周日（13日）英超聯的曼市打吡戰，出現的裁判爭議。作為英超球證主管的韋比（Howard Webb），在新一季的球證節目中，直指對比賽中視像助理裁判（VAR）感到失望，並指他們甚至沒意識到安素費南迪斯（Enzo Fernandez）的越位可能。
英超的球證訪談節目，在日前進行最新一季的首集。韋比出席節目上，談及受爭議的曼市打吡。他指：「我真的對這結果感到失望，我們所有人都是。最失望莫過於是球證自己。他們對自己所做的工作感到非常自豪，現在顯然很失望，因為他們在這件事上失職。他們在國際賽期結束後都不會再執法。」該仗的VAR與助理視像助理裁判（AVAR）的當洛荷（Matt Donohue）與安杜布斯（Blake Antrobus）都未有納入在本周末的比賽，韋比確定二人是被停賽。
韋比直言兩個球證失職
對於當場VAR未察覺安素費南迪斯可能的越位，韋比稱：「VAR超級專注在夏蘭特（Erling Haaland）。他確認他（夏蘭特）沒有越位，他認為這是一個好的入球。他完全沒有考慮費南迪斯位置的全面影響。他有看過他（安素）有否觸球，因為這關係到他是否有可能把球傳給夏蘭特，而夏蘭特最終會取得球。」韋比同時指出，助理的安杜布斯無法對當洛荷提供援助。韋比指：「在當時，他（當洛荷）視野變得狹窄，這需要他團隊的其他人，將他從中拉出來，然而不幸地，這事情上沒有發生。」
韋比再指出：「這顯然看來就是越位，因為即使費南迪斯接觸不到皮球，但明顯位置是有影響，這卻沒有被察覺，這是真的非常失望。入球應該判無效，非常遺憾的是並沒有被判無效。我們會對此進行審查、反思，並努力吸取教訓，以防止此類錯誤再次發生。」