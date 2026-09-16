英超｜球證主管韋比稱曼市打吡VAR令人失望：甚至沒考慮越位影響

周日（13日）英超聯的曼市打吡戰，出現的裁判爭議。作為英超球證主管的韋比（Howard Webb），在新一季的球證節目中，直指對比賽中視像助理裁判（VAR）感到失望，並指他們甚至沒意識到安素費南迪斯（Enzo Fernandez）的越位可能。

英超的球證訪談節目，在日前進行最新一季的首集。韋比出席節目上，談及受爭議的曼市打吡。他指：「我真的對這結果感到失望，我們所有人都是。最失望莫過於是球證自己。他們對自己所做的工作感到非常自豪，現在顯然很失望，因為他們在這件事上失職。他們在國際賽期結束後都不會再執法。」該仗的VAR與助理視像助理裁判（AVAR）的當洛荷（Matt Donohue）與安杜布斯（Blake Antrobus）都未有納入在本周末的比賽，韋比確定二人是被停賽。