Sydney Sweeney全裸博彩廣告惹女性運動員非議

美國Sydney Sweeney早前為一個預測市場拍攝的一輯體育博彩宣傳，引起了女性運動員的不滿，批評廣告過度性感。

由美國體育預測市場Novig拍攝的這一攝廣告，在上星期三（9日）發布的一系列照片和影片中，可以看到Sweeney裸體或衣著暴露，手持橄欖球、網球拍或棒球棒。在其中一張照片中，她赤裸裸地躺在一個籃球上。澳洲滑水運動員Felicity Palmateer在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問批評：「簡直令人難以置信，也極其令人失望。短短42秒的廣告，竟然能讓女子運動的發展倒退這麼多。」她指廣告對女性運動「危害極大，尤其是對那些剛接觸體育運動的年輕女性、現役女性運動員以及廣大女性群體而言，因為它充斥著過度性感的內容。」她指：「我們希望因自身的能力而受到重視，而不是因為外表。」