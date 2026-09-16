NBA｜聯盟總裁指快艇已獲應得懲罰　西雅圖或未必趕及加入

NBA聯盟在之前進行了董事會議，總裁蕭華（Adam Silver）在周二（15日）見記者。對於本月初洛杉磯快艇涉及規避聯盟薪金上限的問題，蕭華稱快艇已獲得應有的懲罰，調查已經結束。至於有關於聯盟擴軍上，他指西雅圖可能需要更長時間才能加入。

快艇涉及透過外判公司的回佣，向利拿特（Kawhi Leonard）支付額外薪酬來逃避聯盟對薪資的限制。快艇月初被判野款3,000萬美元及取消未來5個賽季的首圈選秀權。蕭華周二表示：「我認為在座的各位都明白，聯盟的核心責任之一，就是制定一套所有人都同意遵守的規則，而聯盟的責任就是執行這些規則。如果發現有人違反這些規則，將會受到相應的處罰。」快艇的老闆巴爾默（Steve Ballmer）在星期日已公開表示接受處分，他被聯盟禁止參與活動1年。對於利拿特回巢多倫多速龍，蕭華表示有與利拿特商討，大家都同意向前看並完成交易。