名古屋亞運｜賽艇項目因上周暴雨延期　南韓足球隊巴士又載錯地方

距離名古屋亞運會的開幕僅餘3日，然而問題仍然不絕，繼印度、菲律賓及南韓對住宿不滿，內地媒體亦批評木造的貨櫃屋太小。而組委會在昨日（15日）公布，原定在本月20日展開的賽艇項目，因為上星期的暴雨影響延期，而南韓媒體報道，南韓男足在昨日前往球場比賽前，隊巴開錯場地，令南韓隊的熱身時間不足。
名古屋亞運組委會在昨日公布，原定在20至24日舉行的賽艇項目，需要延至21日才展開。組委會表示，因為本月8日發生的暴雨，當局需要收起河上的浮橋，並需要重新搭建，比賽亦由原定的5日改為4日，並且為20至22日的比賽進行退票。比賽亦改為21日展開。內地媒體報道，不少外國運動員批評名古屋亞運的木貨櫃，報道指貨櫃的天花板較低，整體空間感覺有些狹窄。而且房內只有一新冷氣，關上門後房間會很熱。組委會建議晚上睡覺前先開門，讓整個房間涼快下來，然後再關門睡覺。而且一些場館距離遠，運動員要逾1小時的車程才抵達會場。
而南韓媒體報道，組委會繼之前越南女排被送錯酒店後，又一次隊巴去錯地點。南韓男子足球隊在昨晚原定在瑞穗公園對卡塔爾，但是隊巴卻去了直線距離500米的瑞穗棒球場，雖然車程原本只需要額外7分鐘，但因為大雨及周圍交通情況惡劣，南韓隊需要比原定時間遲半小時才到達場地，結果令南韓隊的熱身時間減少，而幸好是南韓仍以4:1擊敗卡塔爾。另外原定今日舉行的女子排球賽，日本媒體指日本女排的首場對尼泊爾比賽卻竟然沒有免費電視的直播。而男子隊同樣，即使在頭2場小組有播放，第3場免費電視同樣不播映。