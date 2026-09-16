名古屋亞運｜賽艇項目因上周暴雨延期　南韓足球隊巴士又載錯地方

距離名古屋亞運會的開幕僅餘3日，然而問題仍然不絕，繼印度、菲律賓及南韓對住宿不滿，內地媒體亦批評木造的貨櫃屋太小。而組委會在昨日（15日）公布，原定在本月20日展開的賽艇項目，因為上星期的暴雨影響延期，而南韓媒體報道，南韓男足在昨日前往球場比賽前，隊巴開錯場地，令南韓隊的熱身時間不足。

名古屋亞運組委會在昨日公布，原定在20至24日舉行的賽艇項目，需要延至21日才展開。組委會表示，因為本月8日發生的暴雨，當局需要收起河上的浮橋，並需要重新搭建，比賽亦由原定的5日改為4日，並且為20至22日的比賽進行退票。比賽亦改為21日展開。內地媒體報道，不少外國運動員批評名古屋亞運的木貨櫃，報道指貨櫃的天花板較低，整體空間感覺有些狹窄。而且房內只有一新冷氣，關上門後房間會很熱。組委會建議晚上睡覺前先開門，讓整個房間涼快下來，然後再關門睡覺。而且一些場館距離遠，運動員要逾1小時的車程才抵達會場。