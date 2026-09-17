跨性別網紅小A辣公開截圖證米高波特主動邀約 公開「約會過程」

回憶兩人見面的過程，小A辣稱米高波特當時表示預計在台灣停留3日，提議見面。小A辣原本建議帶對方前往台北的夜店或酒吧玩，米高波特初時同意。然而，米高波特與朋友吃晚餐後表示感到疲倦，不想再外出，隨即直接將酒店地址傳給小A辣。