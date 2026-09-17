跨性別網紅小A辣公開截圖證米高波特主動邀約　公開「約會過程」

跨性別網紅小A辣昨日（9月16日）上載影片，回應NBA球星米高波特（Michael Porter Jr.）早前在Podcast節目談及3年前約會，澄清自己未有主動DM這名NBA球星，是對方先傳訊息提出見面，小A辣在影片中談到「到底誰先私訊誰？而且我跟你講，不要相信任何男生給你的承諾。」她坦言事件曝光後遭受到不少網友人身攻擊，並透露目前單身，「沒有對不起任何人」。
小A辣在影片中公開兩人的對話截圖，表示現效力布魯克林籃網的米高波特先傳訊息打招呼，告知自己在台北、剛落飛機，邀請見面。
回憶兩人見面的過程，小A辣稱米高波特當時表示預計在台灣停留3日，提議見面。小A辣原本建議帶對方前往台北的夜店或酒吧玩，米高波特初時同意。然而，米高波特與朋友吃晚餐後表示感到疲倦，不想再外出，隨即直接將酒店地址傳給小A辣。
透過翻譯軟件溝通
小A辣往米高波特入住的總統套房赴約，由於雙方語言不通，兩人起初透過翻譯軟件溝通，米高波特一開始表現得相當紳士，沒有做出任何誇張舉動，二人起初坐在梳化上看電視，後來米高波特示意小A辣進入睡房繼續按摩，最終發生了關係。
米高波特日前在Podcast節目聲稱對小A辣是跨性別人士毫不知情，小A辣回應指早已經把身份證改為女性，從來沒有隱瞞過自己是跨性別，並承認約會當日沒有特別說以前是男生，「他在節目上講的，一副就是我倒貼他，明明就是你來約我的，說我主動去勾引你，真的很生氣。」最後在影片尾聲埋下了「下集預告」彩蛋，疑似涉及一段傷心往事，期間一度哽咽落淚。
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