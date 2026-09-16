名古屋亞運｜香港兩球不敵東道主日本隊　女子籃足排明日再戰

名古屋亞運香港代表今日（16日）分別參與4個項目，其中上屋第4名的香港男子足球代表，在分組賽面對東道主的日本，以X:X落敗。而女排隊亦以0:3不敵南韓。

上屆香港隊晉級至四強遇上日本輸0:4，今屆賽事香港隊在分組賽又對上日本。日本隊雖然今屆派出U21出戰，但隊中的4位外流球員未歸隊，只以18名本土球員應戰，但隊長的大關友翔早已入選過大國腳之列。港隊今場有最年長的40歲守將艾里奧在陣，還有胡晉銘及顏卓彬3個超齡球員正選披甲。日本隊上半場一直在圍攻，但港隊差點憑一次角球開紀錄。直到比賽的39分鐘，日本隊左路攻勢，大關友翔在底線傳回禁區頂，石井久繼為日本射入領先。