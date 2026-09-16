名古屋亞運｜香港兩球不敵柚道主日本隊　女子籃足排明日再戰

名古屋亞運香港代表今日（16日）分別參與4個項目，其中上屋第4名的香港男子足球代表，在分組賽面對東道主的日本，以X:X落敗。而女排隊亦以0:3不敵南韓。
上屆香港隊晉級至四強遇上日本輸0:4，今屆賽事香港隊在分組賽又對上日本。日本隊雖然今屆派出U21出戰，但隊中的4位外流球員未歸隊，只以18名本土球員應戰，但隊長的大關友翔早已入選過大國腳之列。港隊今場有最年長的40歲守將艾里奧在陣，還有胡晉銘及顏卓彬3個超齡球員正選披甲。日本隊上半場一直在圍攻，但港隊差點憑一次角球開紀錄。直到比賽的39分鐘，日本隊左路攻勢，大關友翔在底線傳回禁區頂，石井久繼為日本射入領先。
下半場港隊換入了馬希偉代替米高，日本隊雖然仍佔主動，但是岡部颯斗的兩次角球攻門分別頂中門楣和高出。然而去到89分鐘，日本隊再找到入球，永野修都在一次角球機會，把握港隊未及解圍，在禁區內射入，為日本拉開比數。最終日本隊以2:0擊敗香港。港隊下一場分組賽對手是泰國，泰國在較早前的一場比賽，以3:2反勝吉爾吉斯。
香港女排不敵南韓
至於女排方面，香港在分組首仗遇上南韓隊。港隊首盤與對手咬得很緊，並藉對手多次犯錯得分，但仍先輸一局23:25。第2局南韓企穩陣腳後，以25:12再下一城，第3局南韓再以同樣比數贏波，終以局數3:0擊敗香港取得分組首勝。港隊下一場會對越南。而現代五項亦進行了男女子的劍擊排名賽，香港男女子各有1人參加，其中男子的岑晉熙以6勝30負的戰績得36，而女子的劉熙渝就在33名選手中得第28。
星期四，香港隊會有女子籃球、女子足球及女子排球的比賽。而現代五項會進行劍擊的淘汰賽、障礙賽、游泳及雷射跑比賽。香港女籃在會對日本隊，而女排就會對越南（HOY TV 77台周四下午3時直播），女足就對菲律賓（HOY TV 76台周四下午6時直播）。