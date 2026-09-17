歐霸｜水晶宮傷兵多 「細」鬥波蘭軍

挾上屆歐協聯盟主威名，水晶宮今屆升呢直闖歐霸大聯賽，可惜開季不順，傷兵滿營又要兼顧多線發展；周四深夜主場迎戰波蘭好手列治普斯納，可勝不穩，入球中位數[3.5]球，寧先博「細」盤。(球賽編號：FB5235，9月18日03:00開賽，Now638台直播)
水晶宮功勳主帥加士拿，今夏跳槽教諾定咸森林，球隊換上前里昂主帥沙治(Sage)接手，但繼續放走主力，法國國腳中堅麥辛斯拿確斯(Lacroix)及哥倫比亞翼衛丹尼爾蒙路斯(Munoz)他投，加入以色列翼鋒艾蘭卡拉(Khalaili)、荷蘭中場昆坦添巴(Quinten Timber)及前愛華頓翼鋒杜韋麥尼爾(McNeil)。球隊變動太多，將帥有待磨合，季初更面對前線傷兵潮，桑馬迪達(Mateta)、尼基迪亞(Nketaih)及伊斯美拿沙亞(Ismaila Sarr)悉數養傷；守力又明顯減弱，開季4戰聯賽1勝3負失11球，失球為英超各隊中最多。
水晶宮跨季主場正式比賽5戰只得一勝，正是早前在英聯盃大勝英冠米杜士堡；個別主力包括攻中鎌田大地、箭頭佐真拿臣(Jorgen Larsen)及防中阿當華頓(Wharton)苦苦支撐；加上水晶宮一號門將甸恩軒達臣(Dean Henderson)足踝受傷，以及後顧周日作客列斯聯的英超搶分戰，今場歐霸牌面雖然秤先，亦未必有力盡數。
波蘭聯賽前列分子列治普斯納，失意歐聯外圍賽後，轉戰歐霸連過兩關殺入大聯賽。球隊在歐戰跨季作客5勝1和，瑞典前鋒華里馬克(Walemark)近3場歐戰入4球，跟今夏由比甲轉會的伊朗箭頭沙也文尼殊(Sayyadmanesh)，季初腳風正順；今場水晶宮守將不能掉以輕心，預計主隊小勝機會較高，博入球「細」盤更安心。
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