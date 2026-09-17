歐霸｜皇蘇歐霸出擊有力拔「茅」

歐霸大聯賽階段首輪周四深夜續演多場賽事，其中焦點戰是「西英對決」，由皇家蘇斯達主場對般尼茅夫。客隊「般茅」是歐戰初哥，經驗不足兼近績平平；反而皇蘇在西班牙世盃英雄奧耶沙巴爾(Oyarzabal)領導下，級數佔先兼得地利，今場有力坐和望贏。(球賽編號；FB5233，9月18日03:00開賽，Now 643台直播)

皇蘇上季在西甲僅排第10，但多得拿下西盃冠軍得以進軍歐霸資格。前屆皇蘇在歐霸16強才被曼聯淘汰，近年頻密出戰歐洲賽，大賽經驗豐富，是今場爭勝的重要籌碼。當然，皇蘇近況只屬一般，上仗西甲在主場吞下馬德里體育會3蛋，在西甲開季6戰2勝1和3負；但要注意所負對手分別是馬德里雙雄與另一黑馬分子貝迪斯，其餘多數應贏則贏，足證新季具備一定實力。