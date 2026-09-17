歐霸｜皇蘇歐霸出擊有力拔「茅」

歐霸大聯賽階段首輪周四深夜續演多場賽事，其中焦點戰是「西英對決」，由皇家蘇斯達主場對般尼茅夫。客隊「般茅」是歐戰初哥，經驗不足兼近績平平；反而皇蘇在西班牙世盃英雄奧耶沙巴爾(Oyarzabal)領導下，級數佔先兼得地利，今場有力坐和望贏。(球賽編號；FB5233，9月18日03:00開賽，Now 643台直播)
皇蘇上季在西甲僅排第10，但多得拿下西盃冠軍得以進軍歐霸資格。前屆皇蘇在歐霸16強才被曼聯淘汰，近年頻密出戰歐洲賽，大賽經驗豐富，是今場爭勝的重要籌碼。當然，皇蘇近況只屬一般，上仗西甲在主場吞下馬德里體育會3蛋，在西甲開季6戰2勝1和3負；但要注意所負對手分別是馬德里雙雄與另一黑馬分子貝迪斯，其餘多數應贏則贏，足證新季具備一定實力。
皇蘇陣內更擁有西班牙世盃冠軍英雄奧耶沙巴爾掛帥，其餘尚有中場名將久保建英，把握力強的前鋒奧斯卡斯臣(Oskarsson)，以至由巴塞隆拿借用的守將赫達方迪(Hector Fort)；陣內就只得守將莊艾林布魯(Aramburu)停賽、奧迪奧蘇拿(Odriozola)因傷缺陣，今場仍可排出不俗陣容出戰，有力起碼立於不敗之地。
般茅英超4戰未開齋
2022/23年球季才升上英超的般茅，上季更令人驚喜地取得第6名，得以歷史性取得歐霸入場券。不過功勳主帥伊拉奧拿已過檔利物浦，這支英國南部大軍新季在英超4戰只得3和1負，仍未開齋；季內唯一勝仗就只是在英聯盃，主場大炒英冠升班馬林肯城，看來新帥馬高羅斯(Marco Rose)仍要跟大軍繼續磨合。
此外，般茅大軍缺乏頂級球星壓陣，主力巴西前鋒艾雲尼爾臣(Evanilson)自今年2月起便未嘗入波，爭取入球重任將落在攻中祖斯甸古華特(Justin Kluivert)與阿歷斯史葛(Alex Scott)身上。不過，大軍陣內仍有不少傷兵，一號門將迪祖積柏度域(Petrovic)季初表現不太穩健；客戰作初登場，就算擁有英超威名，但仍不值熱捧。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊