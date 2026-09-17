英格蘭聯賽盃｜曼聯領先兩球不敵白禮頓　創半世紀主場劣績

英超的曼聯在聯賽盃的第3圈，主場領先2球之下，以2:3不敵白禮頓，成為球隊自1976年以來，首次主場領先2球下輸波。晉級的白禮頓會對曼城或諾域治。而乙組隊的費列活特晉級16強，將會對上阿仙奴。 紅魔在星期日（13日）的打吡戰，打多個下不敵曼城，入球充滿爭議。在周中的聯賽盃，卡域克（Michael Carrick）起用多位年輕球員，包括19歲的沙利斯（Shea Lacey），而後備門將的卡爾達洛（Karl Darlow）也獲得上陣機會。紅魔再次在奧脫福出戰，8分鐘就由沙利斯先開紀錄。之後美臣蒙特（Mason Mount）2分鐘後建功，曼聯取得好開始。然而在上半場補時，高斯杜拉斯（Charalampos Kostoulas）為白禮頓追回一球，紅魔防線已響起警號。

對上一次主場領先2球下輸波，是1976年9月的一場聯賽對熱刺，曼聯半場領先2球下輸2:3。在今場比賽，曼聯又重演逾半世紀的惡夢。柏斯高哥斯（Pascal Gross）在65分鐘為白禮頓追平，而4分鐘之後，後備上陣的迪古柏（Maxim de Cuyper）令白禮頓反先。曼聯之後有拉舒福特（Marcus Rashford）的攻門未被門將擋住，最終白禮頓以3:2反勝曼聯晉身16強。 卡域克：不覺得在受壓 今季坐正的卡域克在賽後表示：「當然，我們可以改變這狀況，因為我們有一些真的很好的球員。這感覺很差是因為我們在過去1、2、3個星期沒有好表現。」對於自己位置上的壓力，卡域克稱：「我不覺得在受壓。無論如何，這都不影響到我。我明白外界的事和世界的運作方式，但這對我沒有影響。我關心的是贏得比賽，是球隊內部的良好氛圍，是團隊中那種感覺，讓我知道我們正朝着正確的方向前進。」

曼聯對白禮頓精華

同日的第3圈賽事，阿士東維拉作客以3:1擊敗英超升班馬的高雲地利城，譚美阿巴謙（Tammy Abraham）為維拉梅開二度。愛華頓主場對降落英冠的狼隊，在80分鐘才由卡路士艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）攻入唯一入球，以1:0淘汰狼隊。而唯一的乙組球隊費列活特，主場憑着對手一個烏龍波，以1:0擊敗英冠的錫菲聯，成為晉身16強的最低組別隊伍。 阿仙奴次圈遇乙組隊 第3圈雖然還有曼城對諾域治比賽未進行，不過已完成16強的抽籤。其中費列活特下一圈繼續主場出戰，對上屆英超冠軍及現時榜首的阿仙奴。而利物浦會對車路士，曼城或諾域治的勝方就會對白禮頓。至於兩支甲組球隊彼德堡與巴拉福特會在16強對賽，意味八強最少有1支低組別隊伍。

英格蘭聯賽盃16強抽籤： 費列治特（英乙） 對 阿仙奴（英超）

曼城（英超）／諾域治（英冠） 對 白禮頓（英超）

愛華頓（英超） 對 紐卡素（英超）

新特蘭（英超） 對 賓福特（英超）

利物浦（英超） 對 車路士（英超）

巴拉福特（英甲） 對 彼德堡（英甲）

富咸（英超） 對 水晶宮（英超）

般尼茅夫（英超） 對 阿士東維拉（英超）

高雲地利城對阿士東維拉精華

愛華頓對狼隊精華

費列活特對錫菲聯精華