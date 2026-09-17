西甲｜巴塞隆拿狂轟7粒　大勝升降機桑坦德

西甲衞冕球隊的巴塞隆拿保持新季的全勝紀錄。球隊主場在拉芬夏比洛尼（Raphinha）射入2個12碼及大演帽子戲法下，以7:2擊敗聯賽升降機的桑坦德，新季6戰全勝入28球。

今季可以不受開支限制增兵的巴塞，在新球季展現強大的攻力。之前7場比賽已入22球，場均3球以上。今場面對又重返西甲的桑坦德，在8分鐘由祖奧簡斯路（Joao Cancelo）打開紀錄。到25分鐘，拉芬夏禁區被踢跌，在視像助理裁判（VAR）協助下，球證判罰12碼，拉芬夏親自操刀為球隊拉開比數。雖然馬古迪古爾（Maguette Gueye）在30分鐘追回一球，不過6分鐘後桑坦德的一個烏龍又被巴塞擴大比數。在42分鐘，拉芬夏攻入個人第2球，令巴塞已拉開至4:1。之後巴塞在完半場獲得12碼，不過拉明耶馬（Lamine Yamal）射失，但半場巴塞仍領先4:1。