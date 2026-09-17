歐霸盃｜AC米蘭主場不敵賓菲加　切爾達作客負塞浦路斯球會

前曼聯領隊艾摩廉（Ruben Amorim）在意大利的蜜月期提早結束，他帶領的AC米蘭在歐霸盃首場聯賽階段比賽，主場以0:2不敵賓菲加。至於西班牙的切爾達也有意外戰果，球隊作客塞浦路斯，以0:1不敵主隊奧摩尼亞。英超的新特蘭就響起勝鼓，主場1:0小勝荷蘭的阿爾克馬爾。
艾摩廉的米蘭，開季本來先後擊敗拖連奴和威尼斯取得好開始，不過近兩仗球隊先後與祖雲達斯及拉素賽和，氣勢向下。今場賽前，米蘭就向對手賓菲加的主席，也是前米蘭名將的雷哥斯達（Rui Costa）送上球衣紀念，艾摩廉球員時代也很長時間在賓菲加效力。不過雷哥斯達的賓菲加就在聖西路留下勝果。
盧克巴基奧（Dodi Lukebakio）在16分鐘就為客隊打開紀錄。米蘭今場其實佔不少優勢，預期入球值（xG）達到1.03，但17次起腳僅4次中門，最後未有入球。相反預期入球值得0.63的賓菲加，在換邊後8分鐘，由積及卡明斯基（Jakub Kaminski）再下一城，最後作客以2:0擊敗AC米蘭，艾摩廉的米蘭今季首次輸波。
新特蘭靠12碼贏阿爾克馬爾
同日舉行的歐霸盃比賽，英超的新特蘭主場憑一個12碼，以1:0擊敗阿爾克馬爾。至於上屆歐霸盃打入八強的西甲球隊切爾達，在作客塞浦路斯卻在88分鐘失守，以0:1不敵奧摩尼亞。其他比賽，法甲的里昂作客2:1贏安德列治，德甲的利華古遜主場2:0贏斯洛文尼亞球會施捷，法國的雷恩作客與奧地利的格拉茨互交白卷。捷克的布拉格斯巴達升上榜首，球隊作客4:1大勝阿美尼亞的艾拉華特阿美尼亞。希臘的奧林比亞高斯就主場2:1贏波蘭的積基朗尼亞。