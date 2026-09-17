歐霸盃｜AC米蘭主場不敵賓菲加　切爾達作客負塞浦路斯球會

前曼聯領隊艾摩廉（Ruben Amorim）在意大利的蜜月期提早結束，他帶領的AC米蘭在歐霸盃首場聯賽階段比賽，主場以0:2不敵賓菲加。至於西班牙的切爾達也有意外戰果，球隊作客塞浦路斯，以0:1不敵主隊奧摩尼亞。英超的新特蘭就響起勝鼓，主場1:0小勝荷蘭的阿爾克馬爾。

艾摩廉的米蘭，開季本來先後擊敗拖連奴和威尼斯取得好開始，不過近兩仗球隊先後與祖雲達斯及拉素賽和，氣勢向下。今場賽前，米蘭就向對手賓菲加的主席，也是前米蘭名將的雷哥斯達（Rui Costa）送上球衣紀念，艾摩廉球員時代也很長時間在賓菲加效力。不過雷哥斯達的賓菲加就在聖西路留下勝果。